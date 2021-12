A Black Friday szokása négy-öt évvel ezelőtt kezdett el begyűrűzni hazánkba, és alaposan megváltoztatta a vásárlói szokásokat.

Míg a korábbi években jellemző volt a karácsony előtti, decemberi nagy roham mind az online térben, mind pedig az üzletekben, mára ez szétvált, és az arányok eltolódtak.

Bár a vásárlóközönség Magyarországon is nyitott az eredetileg amerikai gyakorlatra, azonban itthon sok kereskedő megpróbál visszaélni az akciók nyújtotta lehetőségekkel, vagy éppen hiteltelenné teszi a kezdeményezést – hívta fel a figyelmet Krajnyák Tamás, a Laptophardware.hu operatív vezetője.

A Black Friday Amerikában a mindig csütörtökre eső hálaadást követő pénteket jelenti, és egyben a karácsonyi vásárlás kezdetét is.

A USA-ban a valóban jelentős, akár 80-90 százalékos akciókat a készletkisöprés teszi lehetővé, hiszen az üzletek ilyenkor igyekeznek megszabadulni azoktól a termékektől (természetesen még mindig nyereségesen), amelyeket az év során nem sikerült értékesíteniük. A szokás a tengerentúlon alapvetően az offline térben, tehát

az üzletekben indult el már évtizedekkel korábban, azonban folyamatosan elkezdett átgyűrűzni az online felületekre is.

Fotó: Shutterstock

A kereskedők gyakran visszaélnek a vásárlók bizalmával

Hazánkban négy-öt éve csatlakozik már valóban sok kereskedő a Black Fridayhez, azonban nálunk leginkább csak az online térben valósul meg. Ez azt eredményezi, hogy sokan visszaélnek a lehetőséggel, és ahelyett, hogy jelentős akciókat kínálnának, egyszerűen csak áthúznak egy drágább árat, és ugyanazon az áron próbálják meg eladni a termékeiket, mint az év többi napján

– mutatott rá az operatív vezető. „Emellett pedig sokszor nem is egy Black Friday napról beszélhetünk, hiszen vannak, akik egy egész hétig jelentkeznek különböző akciókkal, sőt, arra is van példa, hogy valamely kereskedők nyáron is próbálkoznak a fekete péntek bevezetésével” – tette hozzá Krajnyák. A vásárlók azonban sokszor szemfülesek, és előre próbálnak tájékozódni az aktuális árakról, majd az akció napján vagy hetében összehasonlítják azokat a korábbiakkal. Amennyiben úgy érzik, hogy próbálják őket becsapni, akkor vagy egy másik webáruházat választanak, vagy a fogyasztóvédelemhez fordulnak.

Erős november, gyengébb december

A mára már itthon is egyre inkább meghonosodó fekete péntek teljesen átrendezte a piacot, hiszen megváltoztak a vásárlói szokások. „Azt is mondhatnánk, hogy a decemberi forgalmat teljesen elveszi a novemberi Black Friday-akció, hiszen míg korábban decemberben volt egész évben a legerősebb a forgalom, napjainkban ez novemberre helyeződött át” – világított rá a szakértő.

Sokan már ekkor beszerzik a karácsonyi ajándékokat, és decemberben csak az apróbb dolgokat, illetve az élelmiszereket vásárolják meg az ünnepekre.

Így jellemzően decemberben telnek meg a plázák, inkább ekkor vásárolnak offline az emberek. Egyrészt megvásárolják azokat, amiket korábban elfelejtettek, vagy amiben nem voltak biztosak, illetve beszerzik azokat a termékeket is, amelyekről tudják, hogy online rendelés esetén már nem érkeznének meg az ünnepek előtt.

A vásárlókon is nagy a nyomás

A Black Friday-jelenség és a komoly akciók hatalmas nyomást gyakorolnak a vásárlókra, különösen az online felületeken, hiszen azt láthatják, hogy mindössze csak egy vagy esetleg pár napig tart egy adott akció, hogy már nagyon kevés van a kiszemelt termékből, így úgy érezhetik, lemaradnak valamiről. „Sokan ezért olyan dolgokat is hajlamosak megvásárolni, amikre alapvetően valószínűleg nincs szükségük” – mondta el Krajnyák.