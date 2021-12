Január 6-án, a Nemzeti Színházban adja át a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) az év sportolóinak járó elismeréseket. Ha a részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnoksághoz hasonlóan nem halasztják el egy évvel a tokiói nyári olimpiát, aligha fordulhat elő a Figyelő szerint, hogy

egy páratlan esztendőben ilyen parázs viták kísérjék már a tízes listák felállítását is.

Ezúttal különösen a férfimezőny volt erős, a top 10-ből sokan mindenekelőtt Rasovszky Kristófot hiányolták. A 24 éves, veszprémi születésű hosszútávúszó úgy lett olimpiai ezüstérmes a német Florian Wellbrock mögött 10 kilométeren, hogy az extrém melegre számítva a Hévízi-tóban is sokat edzett, mielőtt kiutazott volna a japán fővárosba. Az MSÚSZ elnöksége ugyancsak lehagyta a tízes listáról Varga Ádám kajakozót, aki nélkül nem születhetett volna Tokióban kettős magyar győzelem K-1 1000 méteren, ő ért ugyanis másodikként a célba Kopasz Bálint után. Ha elvonatkoztatunk a nyári sportoktól, akkor bizony Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó is sokat tett le az asztalra: Magyarország első összetett világbajnoka lett a hollandiai Dordrechtben, ráadásul 500 méteren is vb-arany került a nyakába, 1000 méteren, illetve a váltó tagjaként pedig ezüstérmes lett. A csapatsportágak közül az idén Hanga Ádám kosárlabdázót is figyelembe lehetett volna venni: a Barcelona csapatkapitányaként spanyol bajnok lett és Euroliga-döntős, igaz, a nyáron klubot váltott, már a rivális Real Madridban pattogtat.

Berecz Zsombor arannyal felérő ezüstérmet szerzett Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

A kemény munka kifizetődik

Kellemes teher a bőség zavara, hiszen a férfiaknál a top 10-ben öt egyéni olimpiai bajnokot találunk: a már említett Kopasz Bálint emellett az idén Koppenhágában vb-ezüstérmes, Poznańban pedig kétszeres Európa-bajnok lett. Edző-édesanyjával, Demeter Irénnel kilencéves kora óta erre készült a Győri VSE szegedi klasszisa. „Nem volt buli, nem voltak barátok, sőt, még barátnő sem” – foglalta össze addigi, kizárólag az edzésekről szóló életét Kopasz Bálint. Tótka Sándor pedig a sprintszámban, 200 méteren lett a Sea Forest Waterway evezőközpont királya, a versenyét nagyszerű rajt, valamint kiélezett befutó jellemezte. Nála az volt a kulcs, hogy amikor kitört a járvány, leköltözött a feleségével egy vízparti nyaralóba, Gyomaendrődre. A tréningek mellett nagy hangsúlyt helyezett az egészséges étkezésre, a helyes légzéstechnikára és a mentális felkészülésre is.

A Tokió után visszavonuló Lőrincz Tamás birkózó az ötkarikás játékok mellett a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportját is megnyerte a varsói Eb-n.

Az öccse, Lőrincz Viktor ugyancsak bekerült az elitbe, miután kötöttfogásúak 87 kilójában masírozott az olimpiai fináléig. Míg a birkózás kimeríti a hagyományos magyar sikersportág fogalmát, saját tenger híján ez a vitorlázásról a legkevésbé sem mondható el. A finndingi hajóosztályban versenyző Berecz Zsombor mégis történelmet írt Tokióban, ahová a portugáliai Vilamourában rendezett Európa-bajnokság győzteseként érkezett. Bár a mindent eldöntő dupla pontos éremfutamon még az olimpiai bajnoki cím is elérhetőnek tűnt, végül a brit Giles Scott haladt át elsőként a célvonalon. Berecz így is a magyar vitorlássport legjobb olimpiai eredményét érte el, túlszárnyalva a repülő hollandiban versenyző Detre Zsolt és Detre Szabolcs 1980-as, moszkvai bronzérmét.

Állócsillagok

Nem nyomta agyon az esélyesség terhe Milák Kristófot Tokióban, aki a 200 méteres pillangóúszás világbajnokaként, mi több, világcsúcstartójaként készült fő számára. Bár a medencében nem volt ellenfele, saját legjobb idejét talán azért nem javította meg, mert megzavarta, hogy elszakadt az úszónadrágja a döntő előtt. Milák 100 pillangón is remekelt: Európa-csúccsal szorongatta az amerikai Caeleb Dresselt, aki így „kénytelen volt” megdönteni a világrekordot. Mindemellett a 4x100-as gyorsváltó tagjaként – Németh Nándor, Bohus Richárd, Szabó Szebasztián társaságában – lett egy olimpiai ötödik helye is Miláknak, aki szeptemberben edzőt váltott: már nem Selmeci Attila, hanem Virth Balázs segíti. A vívócsarnokban szintén remekeltek a magyarok: Szilágyi Áron London és Rio után Tokióban sem talált legyőzőre, így az első háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívó lett. Emellett a csapattal egy bronzérmet zsebelhetett be, és mivel Decsi Tamás, Gémesi Csanád, valamint Szatmári András Párizsig biztosan folytatja, két és fél év múlva megpróbálkozhatnak egy még fényesebb érem megszerzésével. Siklósi Gergely párbajtőr egyéniben lett olimpiai ezüstérmes, és mivel csak 24 éves, akár két-három ötkarikás viadalon is szoríthatunk érte.

A tokiói olimpián kívül is voltak nagy sportpillanatok 2021-ben,

az élre kívánkozik Valter Attila országúti kerékpáros hőstette, aki az összetettben három napon át vezette a Giro d’Italiát, így ez idő alatt viselhette a legendás rózsaszín trikót. Teniszben egészen a negyeddöntőig jutott Wimbledonban Fucsovics Márton, akinek korábban a negyedik kör volt a csúcs az Australian Openen (2018, 2020) és a Roland Garroson (2020), míg a US Openen egyelőre a harmadik fordulóba jutás a legjobb eredménye (2020). Hosszú idő után nagy a mozgolódás női fronton is, hiszen két magyar van a top 100-ban, Bondár Anna a 91., Udvardy Panna a 94. helyet foglalja el a WTA rangsorában. Mindketten főtáblásak lesznek Melbourne-ben és Párizsban: ez egyrészt kiváltság egy Grand Slamen, másrészt remek kiindulási pont egy sikeres pályafutás beindításához.

Csipestől Schäferig

A tavalyi győztesek, Szoboszlai Dominik labdarúgó és Karakas Hedvig dzsúdós az idén nem került a top 10-be, a női listáról pedig Hosszú Katinka maradt le, aki Európa-bajnokként érkezett Tokióba, ám ott érem nélkül maradt. A 400 méteres vegyesúszásban ötödik lett, 200 vegyesen hetedik, a 200 pillangótól visszalépett, 200 háton pedig nem jutott tovább az előfutamból.

A nőknél Csipes Tamara kajakozó tűnik a legesélyesebbnek, miután egyéniben olimpiai ezüstérmes, négyesben olimpiai bajnok, párosban pedig világbajnok lett.

Csipes Tamara és Medveczky Erika Fotó: Kovács Tamás / MTI

Lehet szavazni Kozák Danutára is, aki a címvédő csapathajó tagja volt Csipes, Kárász Anna és Bodonyi Dóra mellett, valamint egyéniben olimpiai negyedik, párosban harmadik, emellett világbajnok. Ketten képviselik az öttusázókat is: Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes lett, Gulyás Michelle pedig a világbajnokságon egyéniben harmadik, csapatban második. A top 10-ben találjuk Keszthelyi Rita olimpiai bronzérmes vízilabdázót, a Tokióban negyedik női sportolók közül pedig az Európa-bajnok úszó, Kapás Boglárka mellett felkerült a listára Márton Anna kardvívó, Olasz Anna nyílt vízi úszó és Vas Kata Blanka kerékpáros, a rangsor pedig az olimpiai ötödik Pupp Réka cselgáncsozóval teljes.

Az ötkarikás játékok évében érthetően kevesebb figyelmet kap a díjátadókon a labdarúgás, pedig a Marco Rossi vezette válogatott több mint tisztességesen helytállt a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. A portugálok elleni rossz kezdést (0–3) követő feltámadásra, így Fiola Attila góljára és a világbajnok franciák elleni 1–1-re évtizedek múlva is emlékezni fogunk, mint ahogy arra is, hogy percekre volt a csapat Münchenben a bravúrtól. Az Allianz Arenában 2–2-nél a németek húzták az időt, a legendás stadionban pedig Szalai Ádám és Schäfer András is remekbe szabott gólt szerzett. Utóbbit az év játékosának is megválasztotta a Magyar Labdarúgó-szövetség. Jövőre újabb halálcsoport vár a válogatottra, a Nemzetek Ligájában ugyanis Anglia, Olaszország és Németország legjobbjaival találkoznak a mieink.

A cikk a Figyelő hetilap december 23-án megjelent duplaszámában került publikálásra.