Az amerikai szabályozó hatóságok csütörtökön a 16 és 17 évesekre is kiterjesztették a koronavírus elleni emlékeztető oltás beadását az omikron-variáns megjelenése miatt – írja a Reuters.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) közölte, hogy módosította a Pfizer és a BioNTech vakcinájának sürgősségi felhasználási engedélyét, hogy a fiatalok a második oltás után legalább hat hónappal megkaphassák a harmadik oltást.

Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Bár nem áll rendelkezésünkre minden válasz az omikron változattal kapcsolatban, az első adatok azt mutatják, hogy a koronavírus elleni oltás harmadik adagja segít kiszélesíteni és megerősíteni az omikron és más változatok elleni védelmet

– mondta Rochelle Walensky, az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) igazgatója. Hozzátette, erősen bátorított minden jogosult 16 és 17 évest, hogy vegyék fel az emlékeztető oltást.

Körülbelül 4,7 millió amerikai fiatal ebben a korcsoportban már teljes körűen beoltottak, és közülük több mint 2,5 millió hat hónappal túl van a második adagon.

A korcsoportban csak a Pfizer/BioNTech vakcina használata engedélyezett.

Magyarországon már kérhetik a harmadik oltást a 18 év alatti fiatalok is. Az oltási akció kezdete óta már 22 ezer 12-17 éves oltását kérték a szülők, közülük 15 ezren az első oltásra érkeztek, másfél ezren pedig a megerősítő harmadik oltást is felvették. Magyarország készen áll az 5-11 évesek oltására is.

Egyes tudósok aggodalmukat fejezték ki a harmadik oltással kapcsolatban, mivel

a fiatal férfiaknál megnövekszik a szívgyulladás ritka eseteinek kockázata, amelyeket az RNS vakcinákkal, például a Pfizer/BioNTech oltással hoznak összefüggésbe.

Jelenleg minden amerikai felnőtt jogosult a vakcina emlékeztető oltására.

Az FDA engedélyét egy nappal azután kapta meg az emlékeztető oltás, hogy a Pfizer és a BioNTech olyan adatokat közölt, amelyek arra utalnak, hogy a megerősítő oltások kulcsfontosságúak lehetnek a szupervariáns fertőzései elleni védelemben.

A CDC kevesebb mint 100 omikron-esetet azonosított az USA-ban, de

ezek száma várhatóan megnő majd a következő hetekben, hónapokban.

Eközben a domináns delta-variáns, amely nagyon fertőző, és amelyet a teljesen beoltott emberek is továbbadhatnak, felgyorsította a fertőzéseket.