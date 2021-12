A világ nagy részén kivégzi az újévi partikat az omikron. A koronavírus az ünnepi időszakot sem kíméli, Szenteste óta napi szinten átlagosan több mint egymillió ember betegszik meg.

New Yorkban is visszafogják a Times Squaren rendezendő hagyományos szilveszteri mulatságot, de nem csak az Egyesült Államokban, Európában is veszélyesnek ítélik a közös óévbúcsúztatást a városvezetők. Vannak azonban kivételek,

Ausztrália és Új-Dél-Wales vezetése úgy véli, legalább egy estére feledkezzenek meg az emberek a járványról, Észak-Koreában pedig hatalmas tűzijátékkal készülnek

– írja a Reuters.

Fotó: ROB O'NEAL / AFP

Scott Morrison, Ausztrália miniszterelnöke azt üzente a lakosságnak:

menjenek és élvezzék az estét. A tengerparti kikötőkben sokan terveznek szórakozni.

Az Észak-Koreában folyó előkészületekről

a műholdfelvételek árulkodnak, látványos ünneplést terveznek, és óriási színpadot állítottak fel, míg Dél-Koreában továbbra sem rózsás a helyzet.

Bangkokban, Dubajban, Fokvárosban, Las Vegasban, Rio de Janeiróban és Tajpejben is megtartják a szilveszteri bulikat, igaz, néhány helyen kénytelenek voltak bizonyos korlátozásokat bevezetni, például csak előreváltott jeggyel lehet belépni a lezárt helyszínekre.

Magyarországon a tűzijátékokkal biztosan nem lesz probléma, abból ugyanis még bőven van a tavalyról megmaradt készleteknek köszönhetően.