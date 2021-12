Háromszor egymás után (2019, 2020, 2021) a világ legjobb, aranyérmes pezsgői közt, sőt a legkiválóbbak top 10-es szelekciójába is bekerült a Hungaria Rosé Extra Dry pezsgő a világ egyik legrangosabb pezsgőversenyén, a Franciaországban megrendezett Effervescents du Monde-on.

Fotó: hungariapezsgo.hu

Olyan pezsgő-nagyhatalmak legjobbjai közt szerepel ez a magyar tétel, mint Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország.

A Burgundiában 19. alkalommal megtartott összemérettetésen 20 ország 490 pezsgője versengett az elmúlt hetekben, s a Hungaria Rosé Extra Dry nem csupán aranyérmet zsebelhetett be, hanem a tíz legjobb tétel egyike is lett. Idén egyébként a TOP 10-es listába 15 pezsgő is bekerült pontazonosság miatt, ennyire szoros volt a verseny.

A nívós pezsgőverseny november 30. és december 3. között zajlott le a mintegy 80 főt számláló nemzetközi zsűri közreműködésével. A bírák a franciaországi Burgundiában található Château de Pierreclos-ban, igencsak szigorú feltételek mellett, tökéletes kóstolási körülmények közt kóstolták végig a világ különböző tájairól beküldött buborékos mintákat.

52 arany- és 108 ezüstérem talált gazdára, köztük pedig összesen 4 aranyérmet magyar versenyzők hoztak haza.

Az üde rosé pezsgők egész évben népszerűek

A Hungaria Rosé Extra Dry pezsgő töretlen sikernek örvend a magyar fogyasztók körében, egész évben. Elmondható, annak ellenére, hogy a rosé kategória inkább nyári, tipikusan szezonális kedvencnek számít, ma már az egész év folyamán keresik a fogyasztók – az egyik legdinamikusabban fejlődő pezsgőkategória jelenleg.