Ismét jelentősen nőtt Ausztráliában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az egészségügyi hatóságok keddi összesítése szerint, egy halálesetért pedig első ízben az omikron vírusvariánst tették felelőssé.

A hatóságok hétfőn 10 269 új fertőzést és összesen öt halálozást jelentettek, azonban kiemelték azt is, hogy a kórházban ápoltak száma továbbra is alacsony. Az omikron okozta halálesettel kapcsolatban elmondták, hogy az áldozat egy Új-Dél-Wales állambeli idősotthon lakója volt, aki más betegségekben is szenvedett.

Fotó: MARIJAN MURAT / AFP

Bár a kormány nem akarja megszakítani a fokozatos nyitást, néhány állam a saját hatáskörén belül ismét életbe léptetett több korlátozást, például újra elrendelte a maszkviselést.

A növekvő esetszámok miatt jelentősen nőtt a karanténban lévők száma is,

ami többek között a légi forgalom és a szórakoztatóipar visszaesését eredményezte, mivel számos ott dolgozó izolációra kényszerült.

A 23 milliós Ausztrália külső határai egyelőre továbbra is zárva tartanak, bár a hazatérő állampolgárokra már nem vár kötelező karantén, a kormány pedig azt is bejelentette, hogy engedélyezni fogja a belépést a külföldi diákok és a szakképzett munkaerő számára.