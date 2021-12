A világ legnagyobb szén-dioxid tároló központja ugyan Izlandon lesz, de a legnagyobb szén-dioxid-leválasztó csővezeték az Egyesült Államokban fog megépülni – számol be az AgWeek. Egy iowai vállalat ugyanis 4,5 milliárd dollárt, azaz közel 1,45 billió forintot ruház be az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyag gyártásába egy legalább 31 etanolüzemet érintő, 2000 mérföldes (több mint 3000 kilométeres), öt államot átszelő csővezeték építésével, ami a régió etanolüzemeinek kibocsátását gyűjti majd össze Iowa, Nebraska, Minnesota, Dél-Dakota és Észak-Dakota államokból és szállítja állandó tárolásra.

A Midwest Carbon Express elnevezésű projekt mögött a Summit Carbon Solutions, a Summit Agriculture Group egyik ága áll.

A cél, hogy a vezeték évente 12 millió tonna szén-dioxidot juttasson el Észak-Dakota nyugati részére, ahol azt a föld alatt tárolhatják majd.

A Summit jelenleg a tervezett útvonal mentén lévő földtulajdonosokkal tárgyal – mondta Jake Ketzner, a Summit Carbon kormányzati ügyekért felelős alelnöke, aki a beruházást a mezőgazdaság jövőjét átalakító projektént emlegeti. Ketzner arról is beszámolt, hogy várakozásai szerint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok piaca, amely már létezik például Kaliforniában, az elkövetkező években jelentősen bővülni fog.

Az útvonal mentén lévő etanolüzemeknek igen nagy előny lesz, hogy saját befektetés nélkül jutnak hozzá az alacsony szén-dioxid-kibocsátású piacon felárért értékesített üzemanyaghoz. A megvalósító cég ráadásul hajlandó a csővezeték-projekt építésének összes kezdeti költségét átvállalni.

Egy fillért sem kell beletennünk egy 4,5 milliárd dolláros projektbe, és mivel gyorsan haladunk az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás felé, az etanolipar nem húzhatja az időt.

– fogalmazott Ryan Thorpe, az észak-dakotai Casseltonban működő Tharaldson Ethanol munkatársa.

A projekttől viszont nincs mindenki elragadtatva. A farmerek, a környezetvédelmi csoportok és az indián törzsek valószínűtlen szövetségét hozza össze a csővezeték építését ellenző mozgalom. A környezet és a földtulajdonosok jogainak védelmére törekvők célja, hogy megakadályozzák a Summitot a projekt megvalósításában.

Egyelőre nem tud sokat a szén-dioxid-vezetékekről a Peg Furshong vezette, magát minnesotai vidéki társadalmi igazságossági csoportnak nevező CURE, (Clean Up the River Environment - Tisztítsuk meg a folyó környezetét) nevű szervezet. Fő céljuk, hogy lelassítsák a megvalósítási folyamatot és

nem szeretnék, ha a földtulajdonosok elsietnék az önkéntes szolgalmi jog aláírását, mert ha egyszer aláírják, nem kaphatják vissza, még akkor sem, ha a vezeték nem épül meg.

Sőt, Minnesotában még a szén-dioxid-vezetékekre sincsenek szabályok. A létező szabályok ugyanis más típusú csővezetékekre, például az olajvezetékekre vonatkoznak. A mai napig vannak olyan károk, amiket nem sikerült helyrehozni egy közelmúltbeli, iowai projekt (Dakota Access Pipeline) tapasztalatai alapján - mondta Jess Mazour, az Iowa Sierra Club természetvédelmi programjának koordinátora. Ez esetben ugyanis

a földtulajdonosok három év terméskieséséért kaptak kártérítést, és azt mondták nekik, hogy a földjeiket visszaállítják a korábbi állapotukba, de néhány földtulajdonos bírósághoz fordult a károsodott földek miatt.

A Sierra Club mellet azonban több csoport, mint a Food and Water Watch és az Iowa Citizens for Community Improvement (Iowai Polgárok a Közösségi Javításért) is ellenzi a Summit projektjét. Többen kérték, hogy hozzák nyilvánosságra a Summit által megkeresett ingatlantulajdonosok listáját, hogy jobban tudjanak kommunikálni egymással. Az Iowa Utilities Board azonban november 23-án úgy döntött, hogy a Summit listája nem nyilvános.