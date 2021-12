A koronavírussal fertőzött szülők az inkubátorokba szerelt webkamera segítségével tarthatják a kapcsolatot koraszülött gyermekükkel a Semmelweis Egyetemen.

A most kiépített rendszeren keresztül a szülők és újszülöttek kölcsönösen hallják egymás hangját, mindez segíti a kötődés kialakulást, a tejelválasztást, valamint az újszülött fejlődését is – nyilatkozta dr. Nádor Csaba, az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezetője a VG-nek is eljuttatott közleményében.

A fertőzött kismamákat a szülést követően a klinikán létrehozott vörös zónában kezelik.

Amennyiben a terhesgondozás, vagy a szülés idején diagnosztizálják az édesanyánál és az újszülöttnél a koronavírust, akkor elkülönítik őket egészséges társaiktól. Ha a baba nem, de az édesanya fertőzött, akkor átmenetileg nem találkozhat az újszülöttel, ebben az esetben nyújt nagy segítséget az Őrködő felajánlása nyomán felszerelt nyolc webkamera. A rendszert úgy alakították ki, hogy az megfeleljen a beteg- és személyiségjogi előírásoknak, valamint más ne férjen hozzá a kamerák által közvetített tartalomhoz.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A szakember hozzátette:

kiemelt jelentősége van annak, hogy az újszülöttekkel, csak olyan felnőtt érintkezzen, akik 180 napnál nem régebben vették fel az oltásukat, mivel ez a korosztály nagyon sérülékeny és csak a megelőzés óvhatja meg őket a koronavírustól.

A webkamerát egyelőre csak a fertőzött szülők és babák kapcsolattartásához használják, az egészséges anyák és apák az érvényes rendeletekkel és járványügyi előírásokkal összhangban, jelenleg is együtt lehetnek koraszülött babájukkal a nap 24 órájában. Azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke hosszabb ápolásra szorul, és esetleg távolabb élnek, ezért nem tudják minden nap látogatni a kisbabájukat, a webkamerás megoldás később, a vírus lecsengése után is jó szolgálatot tehet.