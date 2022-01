Február elsejétől életbe lép az a törvény, mely értelmében a belga közszolgák nem kötelezhetők arra, hogy rendes munkaidejükön kívül is elérhetők legyenek, azaz ha a főnökük később keresné őket, nem kell válaszolniuk.

A rendelet 65 ezer közszolgát érint Belgiumban, keddtől tehát nyugodtan kikapcsolhatják a telefonjukat, amennyiben kicsekkoltak a munkahelyükről.

A belga kormány szerint a törvényre azért is volt nagy szükség, mert sok dolgozó úgy érezte, kötelessége állandóan rendelkezésre állni, ez pedig negatív hatással volt a magánéletükre – írja a brit Guardian című lap.

A helyzet pedig még tovább súlyosbodott a koronavírus-járvánnyal járó home office lehetőséggel, amelynek hatására még nehezebb volt meghúzni a munkaidő kezdetét és végét.

Ennek ellenére sokan kitartanának mellette, egy friss belga felmérés szerint a dolgozók 84 százaléka továbbra is szeretne home office napokat fenntartani.

Fotó: Shutterstock

A belga kormány a mostani rendelkezés mellett további enyhítéseket tervez: várhatóan átállnak a négynapos munkahetekre, amelyeken bár hosszabb munkaidővel dolgoznának a közszolgák, de mellé három teljesen szabad napot kapnának a mostani kettő helyett.

Európában egyébként először a német Volkswagen autógyár vezette be még 2012-ben, hogy bizonyos pozíciókban dolgozóknak kötelezően ki kellett kapcsolniuk a munkaidejük után a levelezésből, hogy elkerüljék a kiégést. Később Franciaországban és Portugáliában is vezettek be hasonló korlátozásokat.