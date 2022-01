Kényszerpihenőre küldték a kiképzett berlini rendőrkutyákat a január elsejétől hatályos új állatvédelmi törvény miatt, írja a Gurdian. Az új jogszabály értelmében állatkínzásnak minősül a kutyák kiképzésekor és bevetésekor alkalmazott technika.

A rendőrségnél szolgáló mintegy 130 kutyából 49-et felfüggesztettek, amíg nem tudják feloldani a rendőrségi gyakorlat, illetve a volt mezőgazdasági miniszter által jegyzett új jogszabály rendelkezései között feszülő ellentmondásokat.

A kutyákat a bűnözők letartóztatásától kezdve a kábítószer- és robbanóanyag-keresésen át az eltűnt személyek felkutatásáig számos területen használják, és a Spezialeizatzkommando (SEK), a német hadsereg különleges bevetési egysége mellett is ők teljesítenek szolgálatot.

Fotó: CHRISTOPHE GATEAU

Kiképzés és bevetés közben a póráz és a nyakörv meghúzásával tartják kordában a kutyákat, korlátozva ezzel légzésüket. A Julia Klöckner volt mezőgazdasági miniszter által jegyzett új törvény értelmében a kutyakiképzés során többé nem engedélyezett ennek a gyakorlatnak az alkalmazása. Bár elsősorban a németországi kutyatartás színvonalának javítása érdekében vezették be, a jogszabály rendelkezései minden németországi kutyára, így az őrző-védőkre is vonatkoznak.

A mezőgazdasági minisztérium közölte, döntését tudományos tanulmányok alapján hozta meg, amelyek szerint a büntető ingerek alkalmazása ellentmond az állatjólét fogalmának.

A törvény szabályozza a tenyésztési gyakorlatot, a kennelek méretétől azok szellőztetéséig, de azt is előírja, hogy a gazdák kötelesek kedvenceiket rendszeresen sétáltatni, és arról is gondoskodniuk kell, hogy más kutyákkal is találkozhassanak. Csak szigorú feltételek teljesülése esetén engedélyezett a kutyák megláncolása, és tilos minden, fájdalmat okozó felszerelés használata.

Klöcker elmondta, hogy a hatályos jogszabályok frissítése már régóta esedékes volt, de a járvány idején vált sürgőssé, mivel egyre több, állattartásban tapasztalatlan ember vásárolt kutyát. Az állatkereskedések tulajdonosainak és a tenyésztőknek is nagyobb felelősséget kellene vállalniuk a kutyák jólétéért – tette hozzá.

Stephan Kelm, a rendőrszakszervezet berlini részlegének alelnöke szerint megoldást kell találni a kialakult helyzetre, mivel a kutyák felfüggesztése súlyos belbiztonsági következményekkel járhat. „Teljesen nyitottak vagyunk az innovatív, fájdalommentes kiképzési módszerekre. De jelenleg nem tudunk ilyenről” – mondta.