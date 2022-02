A Google többé nem teszi kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást az amerikai munkavállalóinak– számolt be a The Verge. A The New York Times szerint azonban továbbra is érvényben van az a szabályzat, amely előírja, hogy a munkatársaknak be kell oltatniuk magukat, mielőtt visszatérnének az irodába.

A Google feloldja azt az szabályozást, miszerint a Google létesítményeibe belépő személyeknek negatív koronavírus-tesztet kell felmutatniuk. Az oltatlan alkalmazottakra azonban továbbra is vonatkozik a tesztelési és a maszkviselési kötelezettség – írja a lap.

Az óriásvállalat lazít néhány kényelmi szolgáltatásával kapcsolatos szabályzatán is: a vállalat újra elérhetővé teszi például a bejelentkezés nélküli fitneszközpontok használatát, a masszázs-szolgáltatás igénybevételét és a közösségi tereket is megnyitja, például a társalgókat, játékszobákat, zeneszobákat és masszázsfoteleket.

Fotó: NurPhoto via AFP

A vállalat decemberben közölte, hogy 2022-ig vár a járvány utáni tervek meghatározásával. A vállalat már felvázolta a hibrid munkahét terveit is az alkalmazottak részére, ennek értelmében a legtöbb alkalmazottnak heti három napot kell majd az irodában töltenie.

Az Apple is elkezdett enyhíteni a koronavírusra vonatkozó szabályokon, és több államban is megszüntette a maszkviselési kötelezettséget az üzleteikben vásárló ügyfelek számára. Két héten belül pedig az üzleteikben dolgozók számára is feloldhatja a maszkviselési kötelezettséget.