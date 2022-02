Lassan véget érhet az oltásellenes kamionosok blokádja, mely hetek óta tartja megbénítva a kanadai fővárost, miután a hétvégén közel 200 demonstrálót tartóztattak le a kanadai hatóságok – írja a CNN.

Vasárnap beváltották a tüntetők pénzügyeinek befagyasztásáról szóló fenyegetéseket is, melynek keretében 206 számlát fagyasztottak be, köztük vállalati számlákat is és 56, a tiltakozásokhoz használt járművel kapcsolatos természetes és jogi személy információit tették közzé. A kriptotőzsdéket 253 tárcától tiltották el, ezen tárcák tulajdonosai tehát nem válthatják eszközeiket hagyományos pénzekre. Egy fizetési szolgáltatón

az egy fiókot 3,8 millió kanadai dollárral szintén lezárták.

Fotó: DAVE CHAN / AFP

A rendőrség a hétvégén paprikasprét és más tömegoszlató eszközöket is bevetett és mintegy 60 járművet is elszállítottak az utcákról.

A kanadai rendőrség hosszú ideig tétlenül nézte az eseményeket, majd az ottawai rendőrfőnök lemondását követően Justin Trudeau kormánya példátlan, sürgősségi felhatalmazás életbe léptetésével igyekszik felszámolni a blokádot. Ez a hadsereg bevetését is lehetővé teszi, ám Trudeau szerint erre nem lesz szükség.

Mindemellett a Szabadság Konvoj által okozott zavarok miatt bezárni kényszerülő belvárosi üzletek és kisvállalkozások számára 20 millió dollár értékben hoztak létre alapot, melyre cégenként 10 ezer dollárig lehet pályázni, ám ezt csak halaszthatlan kiadásokra lehet fordítani.

A drákói fellépés ellenére azonban úgy tűnik az oltásellenesek nem sok jelét mutatják annak, hogy meghátrálnának. Valószínűleg a következetlen, eleinte rendkívül megengedő, majd rendkívül szigorú intézkedések sem javítottak a helyzeten.