Miután Moszkvában tárgyalt, egy hétvégi vakációval kívánta megjutalmazni magát Ben Wallace brit hadügyminiszter, ám ennek véget kellett vetnie, miután találkozott az ITV News egy riporterével, aki kérdéseket is intézett hozzá egy európai üdülőben – írja a Reuters.

A politikus a Twitteren számolt be arról, hogy családjának mégis nélkülöznie kell jelenlétét a hétvégi kiruccanáson, mondván a romló ukrán helyzet hazatérésre kényszerítette.

Wallace nem az első Boris Johnson kabinetjéből, aki magyarázkodásra kényszerül szerencsétlenül időzített nyaralása miatt,

hiszen Dominic Raab külügyminisztert is számos kritika érte, mikor kiderült, hogy Kabul elestekor vakációját töltötte. A politikust később arról beszélt, hogy megbánta, hogy nem tért haza a hírek hatására, ám a kormány újraszervezésekor így is elvesztette a külügyi tárcát és be kellett érnie az igazságügy vezetésével.

Fotó: Alexander Zemlianichenko / AFP

A Sunday Timesnak nyilatkozva Wallace arról beszélt, hogy nagyon valószínű az orosz támadás Ukrajna ellen, és a Moszkva által összegyűjtött csapatok bármelyik pillanatban lehetővé teszik a támadást. Mindemellett óvatosságra intett a tárgyalásokhoz fűződő remények kapcsán, amik őt Münchenre emlékeztették, amikor az 1938-as megállapodás nem tudta leszerelni az Adolf Hitler vezette Németország birodalmi törekvéseit. Hozzátette, hogy

különösen nyugtalanító, hogy az intenzív diplomácia ellenére folytatódott az orosz seregek felvonulása.