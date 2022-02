A világ legnagyobb lime termelője Mexikó, azonban úgy tűnik a citrusféle kedvelőinek magasabb árakkal kell megbarátkozniuk, miután számos tényező nyomja feljebb a gyümölcs árát – derül ki a The Guardian írásából.

Különösen nagy hatást gyakorol a zöld termés árára az ország nyugati részén található Michoacán tartományban kirobbant háború a Jalisco új generáció kartell és ellenfeleik, az egyesült kartellek között. A milliárd dolláros iparág ráadásul könnyű célpontot jelent az erőszakos bűnözők számára, akik főtevékenysége természetesen továbbra is a kábítószerkereskedelem, ám újabban

a lime termelőktől is védelmi pénzeket szednek.

Fotó: Shutterstock

Noha az árak gyakran érik el télen a csúcsot, a gyümölcs ára a 2021 januárjában jellemző 17 pezós (nagyjából egy dollár) kilónkénti szintről több mint háromszorosára, 56 pezóra kúszott fel hivatalos források szerint. Tovább ront a helyzeten, hogy a decemberi michoacáni szüret 26 százalékkal gyengébb volt az egy hónappal korábbinál és csupán fele az egy évvel ezelőttinek, így

mintegy 66 ezer tonna hiányzik a kínálatból.

Az árak manipulálása érdekében a kartellek a betakarítást s heti néhány napra korlátozzák, egy iparágban dolgozó munkás szerint ezen csoportok döntenek mind az árakról, mind a szüretről. Több farmer is inkább búcsút intett lime ligeteinek, mintsem hogy a kartellek zaklatásait tűrje. Másokat maguk a fegyveres csoportok üldöztek el.

Miután a Jalisco új generáció feltételezett tagjai árkokat ástak, hogy kulcsfontosságú utakat vágjanak el,

több mint 2800 katona és a nemzeti gárdista érkezett az államba, hogy tompítsa az erőszak tombolását.

Azonban nem csak a lime kedvelőinek van oka szomorkodni a bűnözők térnyerése miatt, ugyanis Michoacánból származik a Mexikóból exportált avokádó jelentős többsége is. Ez a tartomány adott otthont a 2006-ban elindított militarizált drogellenes háború legvadabb összecsapásainak is. Nem meglepő, hogy a guacamole fő alapanyaga is egyre drágábbá válik.