Emberek tízezrei vonultak a nyilvános terekre és az orosz nagykövetségek elé világszerte, hogy tiltakozzanak Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai inváziója ellen. A térképre, amelyen azok a városok szerepelnek, ahol az emberek nem tetszésüket fejezték ki az orosz elnök által indított háború miatt

Budapest mellett, New York, Bejrút, Isztambul, Róma, Boston, Pristina, Zakopane, Helsinki, Torontó, Bécs és Moszkva is felkerült.

A világszerte zajló tüntetéshullám városait az al-Dzsazíra gyűjtött össze.

Fotó: SAM YEH / AFP

Az oroszok sem értenek egyet Putyinnal

Minden városban tömegek vonulnak az utcákra, néhányan ukrán zászlókba burkolóznak, hogy szolidaritást tanúsítsanak az ukránokkal. Több háborúellenes tüntetés volt Moszkvában, Szentpéterváron és Nyizsnyij Novgorodban, és más orosz városokban is. Csak múlt héten több mint 1745 tüntetőt tartóztattak le 54 városban. Az oroszok nyílt leveleket is aláírtak az Ukrajna elleni támadás leállítására.

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Berlinben az utóbbi évek legnagyobb megmozdulása volt

De tízezrek tüntettek vasárnap délután Prágában Ukrajna mellett és az országban zajló orosz hadműveletek ellen. Londonban is sokan álltak ki Ukrajna megszállása ellen. Legkevesebb százezer ember gyűlt össze vasárnap Berlinben tüntetni az ukrajnai orosz hadműveletek ellen. Az egyebek között szakszervezetek, egyházak, emberi jogi és környezetvédő civil szervezetek széles koalíciója által szervezett tüntetésen az eredetileg várt húszezernél nagyságrendekkel többen jelentek meg a német főváros központi, kormányzati negyedében. Az

Állítsátok meg a háborút! Békét Ukrajnának és egész Európának!

címmel meghirdetett demonstráció az utóbbi évek egyik legnagyobb szabású németországi politikai megmozdulása lett. A rendőrség becslése szerint legkevesebb százezren tüntettek.

A Görög Kommunista Párt (KKE) támogatói a párt zászlóival vonulnak az amerikai nagykövetség elé az Ukrajnát ért orosz támadás elleni tüntetésen Athénban szombaton.

Már múlt héten csütörtök több százan tüntettek Oroszország párizsi nagykövetsége előtt is, és tiltakozó megmozdulások voltak a déli Marseille-ben, Nizzában, a nyugati Rennes-ben, valamint a keleti Strasbourgban is. A közép-franciaországi Lyonban a városházára kitűzték az ukrán zászlót, míg Nantes főterén a szökőkutat az ukrán nemzeti színekkel világították meg.

Fotó: SERGEI MIKHAILICHENKO / AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én indított katonai műveletet a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nemzetközi közösségek sorra jelentenek be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen.