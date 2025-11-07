Megerősítette éves várakozását az OTP Bank, berobbant az Otthon Start Program
Az OTP Bank menedzsmentje az első kilenchavi konszolidált eredmények és folyamatok fényében megerősítette a csoport 2025-ös teljesítményére vonatkozó várakozásait, azaz továbbra is azzal számol, hogy a teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten meghaladhatja az előző évi 9 százalékos ütemet - derül ki a pénzintézeti csoport péntekre virradóra publikált harmadik negyedéves gyorsjelentéséből.
A nettó kamatmarzs a tavalyi 4,28 százalék közelében, míg a működési költség/bevételi mutató ugyancsak a 2024-es 41,3 százalékos szint közelében alakulhat. A tőkearányos megtérülés (ROE) viszont az előző évi 23,5 százaléknál alacsonyabb lehet, a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt.
Nőtt az OTP nyeresége a harmadik negyedévben
A harmadik negyedévben a jelentett, tehát a speciális tételektől nem tisztított konszolidált adózás utáni eredmény elérte a 330 milliárd forintot, ami éves bázison, árfolyamszűrten és organikusan 7 százalékos javulást jelent. Ez az emelkedő működési eredménynek köszönhető, mely
- az árfolyamváltozásoktól
- és a román üzletág eladás hatásától szűrten
nem kevesebb, mint 10 százalékkal nőtt.
Az OTP tavaly adta el román leánybankját, tehát az eredmények torzításmentes összevethetősége érdekében ki kell szűrni a tranzakció hatását.
Az adózott eredmény - az év elején a teljes év vonatkozásában egy összegben elkönyvelt speciális tételek, döntően a banki különadók, időarányos figyelembevételével - 294 milliárd forint lett az utolsó lezárt negyedévben, ami év/év alapon 3 százalékos elmaradást mutat.
Kétszámjegyű százalékos bővülés az alapbevételeknél
Nagyot nőttek viszont az OTP csoport alapbanki bevételei. A nettó kamateredmény az előző év azonos időszakához mérten 10 százalékkal, 489 milliárd forintra gyarapodott, amit az üzleti állományok folytatódó bővülése segített, miközben a marzs stabilan alakult. A nettó díjak és jutalékok ezalatt 11 százalékkal, 152,7 milliárd forintra emelkedtek, amiben az erős magyar, bolgár és üzbég teljesítmény játszott elsődlegesen közre.
Az egyéb bevételek ellenben csupán minimális mértékben, 2 százalékkal, 96 milliárd forintra javultak.
A működési költségek a bevételek növekedési ütemét csekély mértékben meghaladva, 12 százalékkal, 291 milliárd forintra, míg a kockázati költségek több mint a duplájukra, 111 százalékkal, közel 56,6 milliárd forintra híztak.
Jó minőségű a csoport hitelportfóliója
Az OTP hitelportfóliójának a minősége stabil, a hitelminőséget jellemző alapfolyamatok összességében továbbra is kedvezően alakultak. A Stage 3 - értékvesztett, és már nem a vártnak megfelelően teljesítő - hitelek aránya 0,5 százalékpontos csökkenést jelez. A lakossági hitelek bővülése továbbra is felülmúlja a vállalati hitelekét.
A konszolidált betétek az év első kilenc hónapjában 9 százalékkal bővültek árfolyamszűrten. Kiemelendő, hogy a magyar és bolgár lakossági betétek bővülése a harmadik negyedévben is folytatódott, így az év eddig eltelt időszakában 8, illetve 9 százalékos volt az ütemük.
A csoport nettó hitel/betét mutatója a lezárt időszak végén 74 százalékon állt.
Az OTP IFRS szerinti, konszolidált elsődleges alapvető tőkemutatója (Common Equity Tier 1, CET1) a periódus végén 18,4 százalék volt, ami 0,5 százalékpontos csökkenést jelent 2024 végéhez képest, ám 0,4 százalékponttal nőtt negyedéves bázison.
Ötödével bővült a profit idehaza, berobbant az Otthon Start program
A harmadik negyedévben az OTP Core, vagyis a csoport hazai üzletága 91 milliárd forint korrigált eredményt ért el a speciális terhek időarányos figyelembevételével, ami az előző negyedévhez képest 21 százalékos javulást jelent.
A pénzügyi szervezetek különadója és az extraprofitadó teljes éves összegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően már az első negyedévben egy összegben elszámolták, 137,5 milliárd forint bruttó összegben. Az extraprofitadó az állampapír állomány jogszabályban meghatározott növekménye esetén a felére csökkenhet. A csökkentő tétel időarányos részét havi szinten számolják el: az első kilenc hónapra jutó rész 39,2 milliárd forint volt.
A gyorsjelentés kitér az Otthon Start program hatásaira is. Az első kilenc hónapban a piaci lakáshitelek új szerződéseinek összege 23 százalékkal bővült év/év, míg a támogatott lakáshitelek esetében – az Otthon Start Program első részleteinek bejelentésétől kezdődően – a kivárás volt jellemző.
A harmadik negyedévben aztán a támogatott jelzáloghitel-igénylések 98 milliárd forintnyi bővüléssel az egy évvel ezelőtti három és félszeresére ugrottak. A szeptember 1-jével indult Otthon Start hitelprogram keretében a Bank 99 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be csak szeptember hónapban.
Az OTP részvényei a csütörtöki tőzsdezárásig idén eddig 50 százalékkal, 32 440 forintra drágultak.