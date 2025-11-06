Mitől függ, hogy egy cég (gyorsan) növekszik vagy sem?

„A profit nem célja egy vállalkozásnak, hanem inkább az eredménye” – mondja Peter Drucker. Kevés mondat világít rá élesebben arra, amit sok vállalkozás csak későn tapasztal meg: a növekedés nem történik varázsütésre és főként nem pusztán szándék kérdése. A vállalati bővülés nem csupán vágyott cél, hanem a hosszú távú versenyképesség és fennmaradás kulcsa. A stagnálás önmagában nem kudarc, de mindenképpen jelzés: érdemes feltárni, milyen stratégiai, vezetői vagy pénzügyi korlátok fékezik a fejlődést. Fontos felismerni, hogy a növekedés nem automatikus, hanem tudatosan irányított folyamat, amelyhez világos célok, következetes döntések és megfelelő feltételek szükségesek. A gyorsan növekvő vállalkozások külön statisztikai kategóriát is képeznek: ők legalább három egymást követő évben legalább 10 százalékkal növelik a foglalkoztatottjaik számát. Ez a kategória lehetőséget ad arra, hogy kiemeljük azokat a cégeket, amelyek példát mutatnak – és megértsük, mi jellemző rájuk, és mi különbözteti meg őket a stagnáló szereplőktől.

A növekedés önmagában nem cél, hanem folyamat / Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Mi számít „gyors növekedésnek”?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Eurostat meghatározása szerint gyorsan növekvő vállalkozásnak az a legalább tíz főt foglalkoztató cég számít, amely három egymást követő évben legalább 10 százalékkal növelte a foglalkoztatottjai számát.

Magyarországon 2022-ben 3598, 2023-ban pedig már 4568 gyorsan növekvő vállalkozást azonosított a Központi Statisztikai Hivatal – ez 27 százalékos növekedés. A legalább tíz főt foglalkoztató vállalkozások körében a gyorsan növekvő cégek aránya meghaladja az uniós átlagot, amivel hazánk régiós összehasonlításban is kiemelkedik, közvetlenül Horvátország mögött a második helyen áll (lásd 1. ábra).

Magyarországon 2023-ban a legalább tíz főt foglalkoztató vállalkozások több mint 12 százaléka került ebbe a kategóriába, míg két évvel korábban ez az arány még csak 9,6 százalék volt.

1. ábra: A gyorsan növekvő magyarországi vállalkozások arányának alakulása a legalább tíz főt foglalkoztatók körében – az EU-átlaggal és a kelet-közép-európai régióval összehasonlítva (2021–2023, %) / Forrás: Eurostat (2025; 10.2908/bd_hg és sbs_sc_ovw) alapján saját szerkesztés

A statisztikák szerint a gyorsan növekvő vállalkozások többsége – létszámukat tekintve – jellemzően a kisvállalkozások köréből kerül ki, ugyanakkor arányuk a működő közép- és nagyvállalatok között magasabb.