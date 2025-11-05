Budapest már nem olyan népszerű az árai miatt, győzhet a vidék

A friss adatokból arra tudunk következtetni, hogy a keresleti hullám az ingatlanpiacon szeptemberben tetőzött és októberre látványosan visszaesett. Azonban a vásárlási kedvet felerősítheti az a 25 ezer lakás, amelyet a következő hónapokban piacra dobnak a fejlesztők. Ezek nagy része megfelelhet az Otthon Start követelményeinek. A kínálatbővülés jelentősen enyhítheti a lakáshiányt, de az árakat is befolyásolhatja. Budapest mellett több vidéki városban is bővülhet a piac.

Erőteljes ebben a modellben annak a várakozása, hogy beindulnak a lakásfejlesztések

– mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Az érdeklődés a vidéki térségek fele tolódik, a kedvezőbb árak és lehetőségek miatt. A községekben az eladó ingatlanok iránti érdeklődés október második felében éves összevetésben 27 százalékkal nőtt, a városokban 13 százalékkal, míg a vármegyeszékhelyeken 10 százalékos emelkedés látható. Ezzel szemben Budapesten a kereslet 8 százalékkal elmarad a tavalyi szinttől, ami a fővárosi árak emelkedése és a tavalyi erős befektetői jelenlét miatt következhetett be.

Budapest többé nem olyan népszerű

A vidéki városokban nemcsak az érdeklődés, hanem a fejlesztési aktivitás is nő: Debrecenben, Szegeden, Veszprémben, Monoron és Mosonmagyaróváron már elindultak az Otthon Start programmal kompatibilis új építésű projektek.

Mindeközben a panellakások továbbra is stabilan őrzik népszerűségüket a vásárlók körében, annak ellenére, hogy az árak extrém módon szétnyíltak. A jelenlegi országos kínálatban negyvenszeres árkülönbség van a legdrágább és a legolcsóbb panelek között. Az árak ellenére a panelek iránti vásárlási kedv töretlen, hiszen praktikus elrendezésük és 25 százalékkal alacsonyabb áruk miatt sok elsőlakás-vásárló számára továbbra is ezek jelentik az elérhető belépőt a piacra.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

Az Otthon Start program eddigi hatásai (01:29)

A piac lassulása (06:34)

Vidék vagy Budapest (10:50)

Új lakások a piacon (15:21)

A 3 százalékos hitel modell (20:58)

Társasházi építményi jog (30:02)

Lakásépítési rekord (35:16)

A panellakások helyzete (38:01)

