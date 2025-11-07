Rendkívüli bejelentést tett Nagy Márton a Trump–Orbán csúcs előtt: elárulta, lesz-e Tesla-gyár Magyarországon – hatalmas beruházás érkezik a magyar vidéki nagyvárosba
Ahogy arról a Világgazdaság a teljes nap során tudósított, a magyar delegáció megérkezett Amerikába a Trump–Orbán-csúcsra. A mintegy 12 órás repülőút alatt lehetőség adódott arra, hogy több miniszterrel is interjú készüljön lapunk számára.
Ezek egyike olvasható most Nagy Mártonnal. A nemzetgazdasági miniszter az interjúban rendkívüli bejelentést tett egy új, nagy autóipari beruházásról, de elárulta azt is,
- lesz-e Tesla-gyár Magyarországon,
- mi a véleménye az erős forintról,
- mi várható az amerikai befektetések terén,
- és hogyan áll a kettős adóztatás kérdése.
Következen a teljes interjú Nagy Mártonnal.
Trump–Orbán-csúcs: Nagy Márton elárulta, lesz-e Tesla-gyár Magyarországon
Van rá esély, hogy az amerikai befektetések felvegyék a versenyt a kínaiakkal Magyarországon?
Igen, van rá esély. Alapvetően két dolog kell hozzá:
- az egyik a kettős adóztatás elkerülése, amellyel Magyarország újra egy nagyon megbízható befektetési helyé válik.
- A másik pedig az, hogy az amerikai tőke kapcsolódjon a magyar befektetésekhez, főleg az autóipar, kutatás-fejlesztés, IT, telekommunikációs területeken.
Látunk nagyon sok ilyen együttműködést, már most is vannak új beruházások, amiket bejelentünk. Elindult az amerikai működőtőke-beáramlás, ennek a felgyorsításán dolgozunk.
Lesz-e Tesla gyár Magyarországon?
Ez egy érdekes kérdés. Attól függ, hogy a Tesla európai eladásai, hogy fognak menni. Jelenleg azért azt látjuk, hogy bár Magyarország egy nagyon jó autóipar és elektromos autóipari központ, ami miatt ez az ökoszisztéma kiváló lenne másnak, nem csak kínai vagy német, hanem akár amerikai elektromos autógyártóknak is.
Ugyanakkor ma az európai elektromos autópiac a kínaiaknak áll. A BYD, illetve a SAIC, annak az almárkája, az MG produkálja a legnagyobb eladásokat. Én azt gondolom, hogy
inkább hamarabb lesz egy második nagy kínai autóipari központ vagy befektetés Pécs környezetében, minthogy a Tesla megérkezik.
Ahhoz a Teslanak az európai eladásait föl kéne, hogy pörgesse, illetve versenyképesebbnek kell lennie. Ez árversenyképességet is jelent ebben az esetben. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy lesz új elektromos autógyártó központ Magyarországon, de nagyobb esélyt adok egy kínainak, mint egy amerikainak, hiszen az európai piac a célpiaca, ott pedig most a kínaiaknak áll a zászló.
Ha visszaállítják a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, mit jelent a gyakorlatban a magyar és az amerikai cégek számára?
Ugye attól függ, hogy milyen formával állítják vissza. Eredetileg ez '79-ben jött létre, ami nagyon-nagyon előnyös egyezség volt Magyarország számára, hiszen Magyarország 9 százalékos társasági adóval rendelkezik, és 0 százalékos a forrásadó. Ezért rengeteg amerikai cég települt le nálunk, részben szolgáltatóközpontnak, vagy pénzügyi központnak is használva a magyar jelenlétet. Itt adózott, élve ezzel az adóelőnnyel.
Ez Magyarországnak nagyon jó volt, és azt sem felejtsük el, hogy a kettős adóztatás elkerülése egy bizalmat is jelent. Tehát a befektetők azt gondolják, hogy ez egy olyan ország, ahol ez biztosítva van. Azt kell megnézni, hogy mit sikerül visszaállítani: most a '79-es visszaállítása lenne a legjobb, de azóta, például 2010-ben született egy új megállapodás, amit viszont nem ment át a szenátuson, ez a fiókba van. Illetve mostanában az Egyesült Államok egyenszerződéseket köt mindenkivel.
Valamilyen formában vissza kell állítani a kettős adóztatásról szóló egyezményt, hogy a bizalom meglegyen. Nekünk a '79-es lenne a legjobb, mert az adta a legnagyobb adóelőnyt Magyarország számára, de meglátjuk. Az a fontos, hogy legyen, a második pedig, hogy Magyarország számára mindig előnyösebb legyen.
Erős forint: Nagy Márton le szeretné zárni a vitát
Mit gondol az erős forintról?
A forint árfolyamát általában nem szoktuk kommentálni, az árstabilitást szeretjük. Azt gondoljuk, hogy az árfolyam stabilitása fontos. Azt is gondoljuk, hogy a leértékelődő árfolyam jelen pillanatban káros az inflációra nézve. Ugyanakkor az árfolyamot úgy lehet megítélni, hogy a kamatláb tekintetében. Itt elmondtuk a véleményünket az elmúlt időszakban, hogy talán egy alacsonyabb kamatlábbal is lehet ugyanilyen árfolyamstabilitást elérni, de ez a jegybanknak a dolga.
Azt gondolom, hogy a jegybank is elmondta a véleményét, én ezt a vitát le szeretném zárni, nem szeretném újranyitni ezzel a kérdéssel és ezzel a válasszal.
Hogy áll a pénteki nap elébe és mivel lenne elégedett?
Egyrészt nagy siker lesz a miniszterelnök és Trump elnök úr találkozója. Érvényt tudunk szerezni a békepárti politikának, érvényt tudunk szerezni Magyarország nagyobb energiabiztonságának, beleértve energiaberuházásokat, illetve a szankciótól való mentességet.
Gazdasági együttműködés, hadipari együttműködés és ennek a technikai kidolgozása is, amin mi dolgozunk, hiszen nem csak elnöki vagy miniszterelnöki találkozók lesznek, hanem a minisztériumok között is lesznek találkozók, illetve nagy vállalatokkal is találkozunk. De bankokkal is, állami bankokkal és kereskedelmi bankokkal, hogy a finanszírozási lehetőségeket is vizsgáljuk, akár Magyarország vagy a magyar nagyobb vállalatok finanszírozási lehetősége kapcsán.