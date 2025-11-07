Rendkívüli bejelentést tett Nagy Márton a Trump–Orbán csúcs előtt: elárulta, lesz-e Tesla-gyár Magyarországon – hatalmas beruházás érkezik a magyar vidéki nagyvárosba

Ahogy arról a Világgazdaság a teljes nap során tudósított, a magyar delegáció megérkezett Amerikába a Trump–Orbán-csúcsra. A mintegy 12 órás repülőút alatt lehetőség adódott arra, hogy több miniszterrel is interjú készüljön lapunk számára.

Trump–Orbán-csúcs: Nagy Márton elárulta, lesz-e Tesla-gyár Magyarországon / Fotó: Balogh Zoltán

Ezek egyike olvasható most Nagy Mártonnal. A nemzetgazdasági miniszter az interjúban rendkívüli bejelentést tett egy új, nagy autóipari beruházásról, de elárulta azt is,

lesz-e Tesla-gyár Magyarországon,

mi a véleménye az erős forintról,

mi várható az amerikai befektetések terén,

és hogyan áll a kettős adóztatás kérdése.

Van rá esély, hogy az amerikai befektetések felvegyék a versenyt a kínaiakkal Magyarországon?

Igen, van rá esély. Alapvetően két dolog kell hozzá:

az egyik a kettős adóztatás elkerülése, amellyel Magyarország újra egy nagyon megbízható befektetési helyé válik. A másik pedig az, hogy az amerikai tőke kapcsolódjon a magyar befektetésekhez, főleg az autóipar, kutatás-fejlesztés, IT, telekommunikációs területeken.

Látunk nagyon sok ilyen együttműködést, már most is vannak új beruházások, amiket bejelentünk. Elindult az amerikai működőtőke-beáramlás, ennek a felgyorsításán dolgozunk.

Lesz-e Tesla gyár Magyarországon?

Ez egy érdekes kérdés. Attól függ, hogy a Tesla európai eladásai, hogy fognak menni. Jelenleg azért azt látjuk, hogy bár Magyarország egy nagyon jó autóipar és elektromos autóipari központ, ami miatt ez az ökoszisztéma kiváló lenne másnak, nem csak kínai vagy német, hanem akár amerikai elektromos autógyártóknak is.

Ugyanakkor ma az európai elektromos autópiac a kínaiaknak áll. A BYD, illetve a SAIC, annak az almárkája, az MG produkálja a legnagyobb eladásokat. Én azt gondolom, hogy

inkább hamarabb lesz egy második nagy kínai autóipari központ vagy befektetés Pécs környezetében, minthogy a Tesla megérkezik.

Ahhoz a Teslanak az európai eladásait föl kéne, hogy pörgesse, illetve versenyképesebbnek kell lennie. Ez árversenyképességet is jelent ebben az esetben. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy lesz új elektromos autógyártó központ Magyarországon, de nagyobb esélyt adok egy kínainak, mint egy amerikainak, hiszen az európai piac a célpiaca, ott pedig most a kínaiaknak áll a zászló.