Figyelő Top200: zsinórban másodszor a 4iG lett az év vállalata

Megjelent a Figyelő TOP200 – Magyarország legnagyobb cégeit összesítő kiadvány, amellyel már 26 éve ünnepeljük Magyarország legkiválóbb vállalatait, vállalatvezetőit. A kiadvány mellett idén is megrendeztük a Figyelő TOP200 gálát, hogy a szakmai zsűri díjazhassa a legojobbak legjobbjait.

A Figyelő TOP200 díjazottjai 2025-ben / Fotó: VG

Túró-Bense Levente, a Világgazdaság és a Mediaworks gazdasági divízió főszerkesztője a gálaest megnyitóján elmondta, hogy a Figyelő TOP200 kiadványban már 26 éve gyűjtik össze Magyarország legsikeresebb cégeit, és a legjobbak között a legjobbakat díjazzák is. Hozzátette, hogy a TOP200 cégbe kerüléshez már nem kevesebb, mint 90 milliárd forintra volt szüksége a cégeknek. Tíz évvel ezelőtt az éves alsó bevételi határ 35 milliárd forint volt. Kiemelte, hogy a hazai tőzsdei vállalatok teljesítményét jól mutatja, hogy a BUX index az idei évben 35 százalékkal tudott bővülni.

A hazai konjunktúra bővülése bizakodásra ad okot

– mondta Túrós-Bense Levente, aki kiemelte, hogy a magyar kormány fiskális intézkedéseinek gyümölcse kezd beérni.

Azt a szorgalmat és eredményességet, amit Magyarország legnagyobb vállalatai mutatnak, nagyon fontos átörökíteni a hazai kisebb vállalkozásoknak – erről Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára beszélt az ünnepséget megnyitó beszédében. Kiemelte, hogy hazánk gazdaságára jelenleg a legnagyobb veszélyt az Európai Unió versenyképessége jelenti, pontosabban ennek hiánya.

2026 lehet a gazdasági áttörés éve Szabados Richárd szerint. Kifejtette, hogy 1400 milliárd forintnyi kamattámogatott hitel áll rendelkezésre a cégek számára, amiből fejleszthetik a működésüket. Soha ilyen mértékű támogatási programok nem álltak még rendelkezésre Magyarországon – jelentette ki az államtitkár.

Arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése lesz a következő mérföldkő a vállalati szektor fejlődésében. Szerinte az Európai Unióban jogszabályokkal korlátozzák az AI felhasználását, ami visszaveti a technológia fejlődését, szemben az Egyesült Államokkal, vagy Kínával. Az államtitkár szerint szükség van a keretekre, de nem szabad a változás útjába állni, hiszen "az AI nagyobb durranás lesz, mint az internet volt".