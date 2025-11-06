Becslések szerint a 200 ezer hektárt is eléri ma a zártkertek területe Magyarországon. Pontos számot nehéz lenne mondani, hiszen ez a jogi kategóriát az 1994-es földtörvénnyel hatályon kívül helyezték, de a tulajdoni lapokon továbbra is szerepel a zártkert minősítés. Az elmúlt hónapokban újra napirendre került a zártkertek ügye, egy frissen megjelent kormányrendelet alapján pedig egy jelentős részüknél rövidesen rendeződhet az ingatlan jogi helyzete.

Zártkert: termőföldnek minősül, amíg ki nem vonják a művelésből / Fotó: ikeda_a / Shutterstock

Mit kell tudni a zártkertekről?

Zártkertnek minősül egy ingatlan, ha a tulajdoni lapján – a település neve alatt közvetlenül – ez a jelleg van feltüntetve. A legfontosabb azzal kezdeni, hogy ha a zártkerti terület szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, akkor a tulajdonjog vagy a használat megszerzésére a termőföldforgalmi szabályokat kell alkalmazni.

Mi a teendő egy ilyen terület adásvételekor? Nagyon röviden: szükség van a kormányhivatal jóváhagyására, emellett a szerződést ki kell függeszteni, és a helyben lakó gazdálkodóknak elővásárlási joguk van a területre, sőt még a helyi földbizottság is vizsgálja majd a jogügyletet. Hogy érzékeljük a zártkerti kategória súlyát, tavaly minden ötödik termőföld-adásvétel, közel 20 ezer ügylet zártkerti ingatlan értékesítésére irányult.

Korlátozott a beépíthetőség is

Zártkerti ingatlannál korlátozás érvényesül a beépíthetőség szabályainál is, főszabály szerint ugyanis a terület 3 százaléka építhető be. Ez nyilván településenként eltérhet, függ az önkormányzat helyi építési szabályzatától is, de egy kivett minősítésű ingatlanhoz képest mindenképp jóval kisebb a beépíthetősége. Szintén problémát okozhat a lakáshitel igénylésénél is, az Otthon Start programban például csak lakóingatlanokra lehet kedvezményes hitelt igénybe venni. Ráadásul külön nehézség adódhat abból, ha a zártkerti ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, hiszen a földjogból ismert gyorsított megosztási eljárás csak akkor alkalmazható, ha a zártkert teljes területe – a tényleges használata alapján – mező- vagy erdőgazdasági hasznosításúnak minősül. Amelyik viszont nincs mezőgazdasági művelésben, ott marad az idő- és költségigényes bírósági megosztás.