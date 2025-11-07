Mol: meglepően erős lett az eredmény, de vannak új kihívások – kénytelen újratervezni céljait az olajtársaság

Erős, a várakozásokat a legtöbb soron felülmúló negyedéves eredményszámokat közölt péntek hajnalban a Mol. A hazai olajtársaságnak több eredménymutatóban és szegmensben is sikerült jelentős növekedést elérnie július és szeptember között, a vezetőség ezzel együtt az egész éves célok felölvizsgálata mellett döntött.

Újratervezi eredménycéljait a Mol az erős negyedéves teljesítmény ellenére / Fotó: csikiphoto / shutterstock

Az iparágban leginkáébb figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 15 százalékkal 974 millió dollárra nőtt éves alapon, és három százalékkal meghaladta az elemzői konszenzust is.

A finomítás erős teljesítménye és az üzemanyag-kiskereskedelem növekedése jó EBITDA-teljesítményt eredményezett. A fogyasztói szolgáltatások továbbra is magas növekedési pályán maradt, az kutatás-termelés pedig stabil eredményeket ért el.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) 12,5 százalékkal 569 millió dollárra emelkedett. A piaci várakozást ezen a soron nyolc százalékkal sikerült felülmúlni.

Az adózott eredmény ugyanakkor sokkal szűkebb lett a vártnál. A Mol 279 millió dolláros nettó profitot könyvelt el az időszakra, ami 13 százalékkal marad el a tavalyitól, a piaci várakozáshoz képest pedig mintegy 110 millió dollárral kevesebb a tényadat.

A finomítás és a kiskereskedelem húzta a Mol teljesítményét, stabil szinten a kitermelés

Az üzletágak közül

a finomítás (downstream) húzott a legjobban, melynek CCS EBITDA eredménye másfélszeresére, 452,2 millió dollárra ugrott, túlszárnyalva a 407 milliós szakértői prognózist a kedvező finomítási környezetnek köszönhetően.

Elsősorban azért, mert a finomítói árrések hordónként közel 6 dollárral nőttek. A feldolgozott mennyiségek szezonálisan alacsonyak voltak a harmadik negyedévre tervezett rendszeres éves karbantartás miatt, míg az értékesítési volumen változatlan maradt az előző évhez képest. Mivel a petrolkémiai környezet nem mutatott javulást, a petrolkémiai teljesítmény továbbra is a nullszaldó alatt maradt. A Dunai Finomítóban októberben bekövetkezett tűzesetet követően a tűzben nem érintett üzemeket sikeresen újraindították, a kárfelmérés még folyamatban van.

A kutatás-termelés (upstream) 284,5 millió dolláros EBITDA-t termelt, két százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

Ez kellemes meglepetés a hat százalékos csökkenést előrevetítő konszenzushoz képest. A termelés 2025 harmadik negyedévében átlagosan 92,3 ezer hordóra (mboepd) csökkent, közel a 92-94 ezer hordós éves iránysáv alsó határához, elsősorban a magyarországi átmeneti leállások miatt. A rövid távú kilátások javulnak, októberben 98,4 ezer hordóra nőtt a termelés. Az iraki Kurdisztán régióban újraindult a kőolajexport Törökországba, és a szintén Irak Kurdisztán régiójában található Khor Mor létesítményben befejeződött a "KM250" gázbővítési projekt.

A fogyasztói szolgáltatásoknál 27,5 százalékos eredménybővülést és 317,3 millió dolláros EBITDA-t mutatott ki a Mol.

A növekedés dinamikája itt is felülmúlta a várakozást. Az eredményeket a stabil autózási szezon és az erős üzemanyag-értékesítés támogatta, az üzemanyag-árrés pedig erősödött a horvátországi és romániai jobb árkörnyezet miatt. A nem üzemanyag típusú termékek területén történt bővülés dinamikája változatlanul jó. A bér- és inflációs nyomás közepette az OPEX növekedése visszafogta az eredményeket, míg a flottaszolgáltatások fúziója az előző évhez képest pozitív egyszeri hatást eredményezett.

A gáz midstream EBITDA-hozzájárulása 11 százalékkal 51,3 millió dollárra csökkent, nagyjából az elemzők által előrejelzettnek megfelelő mértékben,

a változó makrogazdasági tényezők és a szabályozott árszint következtében, a nagy regionális szállítási kereslet ellenére.