Latorcai Csaba
Karácsony Gergely
kúria
Budapest
szolidaritási adó

Korán örült Karácsony Gergely a Kúria döntésének: nem az az ítélet Budapestről, mint mondták – alaposan lehűtötte a kedélyeket az államtitkár

A kormány szerint Karácsony Gergely félrevezeti a közvéleményt, miközben az államkincstár már új rendszerben szedi be az önkormányzati befizetéseket. A Kúria csütörtöki döntése nem a szolidaritási hozzájárulás mértékéről vagy jogosságáról szólt, hanem egy technikai eljárási kérdésről – hangsúlyozta Latorcai Csaba államtitkár.
VG/MTI
2025.11.06, 21:54

A Kúria nem a szolidaritási hozzájárulás jogosságát vizsgálta, hanem egy korábbi technikai eljárást ítélt meg hibásnak – mondta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban.

LATORCAI Csaba szolidaritási hozzájárulás
A Kúria csütörtöki döntése nem a szolidaritási hozzájárulás mértékéről vagy jogosságáról szólt, hanem egy technikai eljárási kérdésről – hangsúlyozta Latorcai Csaba államtitkár / Fotó: Bodnár Boglárka

A döntés értelmében a legfelsőbb bírósági fórum szerint az államkincstár az elmúlt években nem megfelelő módon állapította meg a fővárosi önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét. Ugyanakkor Latorcai kiemelte: ez a határozat sem a befizetés kötelezettségét, sem a mértékét nem érinti.

Az államtitkár leszögezte: „a Kúria csütörtökön nem arról döntött, hogy kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetni, és nem arról döntött, hogy a főváros sok szolidaritási hozzájárulást fizet vagy keveset;

a Kúria egy technikai kérdésben hozott döntést, nevezetesen arról, hogy a korábbi években az államkincstár a Kúria szerint nem megfelelő módon rendelte el a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulást

– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: az államkincstár 2024-től már új rendszerben gyűjti be a szolidaritási hozzájárulást az érintett önkormányzatoktól.

Nem csitul a szolidaritási hozzájárulás körüli háború

Latorcai szerint a főpolgármester ismét politikai célokra használja fel az ügyet. „Úgy látom, Karácsony Gergely ebben a kérdésben is vetít, torzítja a valóságot és félretájékoztatja a közvéleményt" – mondta.

A szolidaritási hozzájárulás évek óta vitás pont a kormány és a főváros között: a kabinet szerint a tehetősebb önkormányzatoknak arányosan hozzá kell járulniuk a közös kiadásokhoz, míg Karácsonyék úgy látják, a rendszer Budapestet sújtja leginkább. A Kúria mostani döntése azonban – a kormány értelmezése szerint – nem változtat ezen az alaphelyzeten.

Latorcai Csaba: a kormány nem hagyja magára Budapestet, még akkor sem, ha magát sodorta csődközeli helyzetbe

A kormány továbbra is kész segíteni Budapestet az illetékes államtitkár szerint. Latorcai Csaba szerint azonban kérdéses, hogyan sodorta csődhöz közeli helyzetbe a fővárost a Karácsony Gergely és a Tisza Párt alkotta koalíció. A jelenlegi pénzügyi problémák ugyanis nem indokolhatók a megnövekedett szolidaritási hozzájárulással, mivel a főváros bevételei és a kormányzati támogatások is jelentősen nőttek az elmúlt években.

 

