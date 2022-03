Amikor Maria Ovszjannikova, az orosz egyes csatorna szerkesztője élő adásban tiltakozott Putyin háborúja ellen, arra az egész világ felkapta a fejét. A TV-s a legfrissebb hírek szerint azóta egy moszkvai bíróság ítélete alapján 30 ezer rubeles bírságban is részesült és fel is mondott munkahelyén – írja a The Guardian.

Fotó: EyePress via AFP

A France 24 francia adónak nyilatkozva azonban elmondta, hogy nem kíván élni az Emmanuel Macron által felajánlott menedékjoggal élni, hiszen szereti a hazáját. Elmondta ugyanakkor, hogy gesztusa törést okozott családjában, ám úgy gondolja, hogy ezt a testvérek közötti háborút le kell állítani, mielőtt az nukleárissá válna. reméli, hogy idővel fia is megérti, hogy miért döntött a felszólalás mellett.

Fotó: AFP

Ovszjannikova döntése, hogy nem él a Franciaország által kínált menedékkel azonban a szabadságába is kerülhet, hiszen tettét akár 15 év börtönnel is sújthatja az orosz állam. A Der Spiegel német lapnak nyilatkozva elmondta azt is, hogy egyedül döntött az akciója mellett, ám úgy érzi, hogy több munkatársa is egyetértett vele.

Többen fel is mondtak a csatornánál, ám ezt egyre nehezebb megtenni, ahogy a munkaerőpiac helyzete is egyre gyengébbé válik a szankciók által sújtott országban.