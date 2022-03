A Krím elcsatolásának nyolcadik évfordulóján óriási ünnepséget rendeztek Moszkvában, ahol több mint százezer ember gyűlt össze a Luzsnyiki stadionban. Az eseményen beszédet mondott Vlagyimir Putyin, akit az éljenző tömeg szinte rocksztárként fogadott, és minden mondatára üdvrivalgás tört ki.

A beszéd közben azonban történt egy furcsaság a nyugati tudósítók szerint. Bár a helyszínen azt állították, élőben közvetítik az eseményt, mégis hiba csúszott a tervbe, mert Putyin beszédének végét lekeverték és helyette koncerttel folytatódott az ünnepség az orosz tévékben. Valószínűleg egy másik városban látható koncertre kapcsoltak át, mert más nagyvárosokban, így Szentépterváron is volt ünnepség. Erről is készült videó, amelyet Max Seddon, a Financial Times moszkvai tudósítója is megosztott.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Az orosz elnök egyébként beszédében az ukrajnai „speciális hadműveletet” éltette, amelyet szerinte azért indítottak, hogy megmentsék az ottani oroszokat a népirtástól.

Frissítés: a Kreml is megszólalt a kérdésben, a Ria Novosztyi hírügynökség szerint technikai problémával magyarázzák az ugrást az adásban, később a teljes beszédet leadták.