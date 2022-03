A NATO rendkívüli külügyminiszteri értekezletéről jelentkezett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki elmondta, hogy egyre súlyosabb a háborús helyzet, ezért most megfontoltságra, felelősségre, józan észre, stratégiai nyugalomra és a válsághelyzetek kezelésében szerzett tapasztalatra van szükség. A külügyminiszter elítélte a felelőtlen nyilatkozatokat, melyeket veszélyesnek tart.

A politikus hangsúlyozta, hogy bár a háború itt van a szomszédságunkban, mi békét akarunk, mi nem akartuk ezt a háborút. A mostani helyzetben szerinte a legfontosabb Magyarország és a magyar emberek biztonságának védelme. Az ország védelmével a NATO délkeleti szárnyát is védjük, ezért a honvédelmi miniszter utasítására a Magyar Honvédség egységeit a keleti határra telepítettük.

Szijjártó biztosította a szövetséget arról, hogy a Magyar Honvédség meg tudja védeni Magyarországot, nincs szükség ehhez erősítésre.

Hangsúlyozta azonban azt is, rendkívül fontos, hogy ne keveredjünk bele a háborúba, ezért továbbra sem küldünk, sem katonát, sem fegyvert, és halált okozó fegyvereket sem engedjük át az országon, ugyanis ez veszélybe sodorná hazánkat. A külügyminiszter kiemelte, Magyarországnak célja az is, hogy a NATO és Oroszország között ne alakuljon ki közvetlen konfliktus, és a mostani csúcstalálkozón nem is született olyan döntés, ami ilyen helyzet kialakulásához vezethet.

A NATO nem vesz részt ebben a háborúban, és NATO-fegyvert sem szállít.

Létrehoztak ezenkívül arra vonatkozó kommunikációs csatornákat is, melyek segítségével elkerülhető az összecsapás a katonai szövetség és az oroszok között.

Az ország biztonságához az energiaellátás biztonsága is hozzá tartozik, ezzel jelenleg nincs probléma, ugyanis a szerződéseknek megfelelően jön a kőolaj és a földgáz is. Szerbia felől napi 15 millió köbméter földgáz érkezett tegnap, Ausztria felől napi 5-13 millió köbméter. A kőolaj pedig Fényeslitkénél éri el hazánkat, tegnap 18 700 tonna érkezett.

A politikus elmondta, hogy a harmadik evakuációs csoportunk is, mely 20 főből – 16 magyar, 3 osztrák és egy francia – áll, már Ungváron van. Zajlik az ideiglenes nagykövetség létesítése Lvivben, hogy Magyarország ne maradjon nagyköveti képviselet nélkül Ukrajnában, ugyanakkor ezt már Kijevben nem lehetséges ellátni. A külügyminiszter az erős autóbusz-forgalmat mutató Csap–Záhony határátkelőn kívül enyhe forgalomról számolt be a határokon.