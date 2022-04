A kedden előkerült Viktor Medvedcsuk ukrán ellenzéki politikusnak soha nem voltak kulisszák mögötti kapcsolatai Oroszországgal – közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán újságírókkal.

Fotó: Ukrán elnöki sajtóhivatal

„Medvedcsuknak az Ukrajna és Oroszország közötti normális, kölcsönösen előnyös, partnerségi kapcsolatok kiépítését támogató nézetei jól ismertek. Ezt az álláspontját mindig is nyíltan képviselte, Medvedcsuknak soha nem volt semmilyen színfalak mögötti kapcsolata Oroszországgal” – mondta a szóvivő.

Peszkov szerint ha az Ukrajnában kedden őrizetbe vett Medvecsuknak lett volna titkos kapcsolata Moszkvával, akkor már a háború előtt elhagyta volna hazáját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a felvetésére, hogy az ellenzéki politikust ukrán hadifoglyokra kell kicserélni, a szóvivő rámutatott, hogy Medvedcsuk nem orosz állampolgár, és a Kreml nem tudja, vajon akarja-e, hogy Moszkva belekeveredjen a körülötte kialakult helyzetbe.

Medvedcsuk nem orosz állampolgár, semmi köze a különleges hadművelethez, ő egy külföldi politikai személyiség

– fogalmazott a szóvivő.

Arról biztosította a sajtót, hogy Moszkva figyelemmel fogja kísérni Medvedcsuk sorsát, és erre szólította fel azokat az európai politikusokat is, akik korábban síkraszálltak a szólásszabadság mellett és felemelték hangjukat a politikai üldöztetés ellen. Rámutatott, hogy az ellenzéki politikus annak ellenére is Ukrajnában maradt, hogy ott, mint mondta, mondvacsinált ürüggyel politikai per folyt ellene.

Peszkov azt hangoztatta, hogy nem indult volna orosz „különleges hadművelet” Ukrajnában, ha Kijev hallgatott volna Medvedcsukra, aki szerint nem lett volna szabad tovább mélyíteni a konfliktust a Donyec-medencében.

Mint mondta, a politikus ellenzéki pártot vezetett, amely mindig is a béke pártján állt.

A szóvivő szerint Moszkva és a Donyec-medence hálás Medvedcsuknak, amiért az elmúlt években fogolycseréket egyeztetett Kijevvel és amiért más humanitárius kérdésekkel is foglalkozott.