Hiába csökken a fertőzésszám, nem lazítanak Sanghajban

A város lakossága egyre nehezebben viseli a harmadik hete tartó bezártságot - írta a Reuters. A vezetés egy WeChat bejegyzésben közölte, hogy a járvány egyre csökken a területen és hamarosan visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Viszont ehhez az kell, hogy a lakosság továbbra is fegyelmezetten betartsa a járványügyi intézkedéseket.

A Reuters arról ír, hogy

a javuló járványadatok ellenére vannak olyan körzetek, ahol még jobban szigorítottak az intézkedéseken.

Ez állítólag olyan negyedeket is érint, ahol fegyelmezetten tűrték az emberek a korlátozások súlyát.

A 25 milliós Sanghajt még április elején zárták karanténba, a lakosság csak nagyon limitált körülmények között hagyhatja el az otthonát.

Az emberek jelentős jövedelemkieséssel néznek szembe, illetve az alapvető szükségletek kielégítése is nehézségekbe ütközik.

A lakosság idegeit az is megviseli, hogy hetekre szétszakítottak családokat a korlátozásokkal.

Egyes cégek trükközéssel próbálják kijátszani a szigorú intézkedéseket, Tesla például a gyárában szállásolja el a munkavállalókat a karantén idejére.

A kínai közösségi médiában olyan videók terjednek, hogy a pozitív tesztet produkáló embereket buszokkal szállítják karanténba, általában figyelmen kívül hagyva az egyéni körülményeket.

A gyorsaság és a hatékonyság érdekében válogatás nélkül terelik az embereket a járművekre és szállítják őket az izolációs zónába, sokszor a városon kívülre.

A vezetés azt kéri a lakosoktól, hogy működjenek együtt a hatósági intézkedésekkel. Ezek a hatóságok kemény eszközökkel be is tartatják, ráadásul még robotokat is alkalmaznak az utcák ellenőrzésére.

Egy 30 éves helyi lakos a Reutersnek elmondta, hogy a 4 éves kisfiát és a 84 éves nagymamáját a sógoraival együtt elszállították egy karantén intézménybe. Zhan Csen elmondta, hogy aggódik értük, mivel köztudottan rémes körülmények uralkodnak ezekben az létesítményekben.

Elmondta, hogy a kiosztott fejadagokból hiányzik a tápanyag.

Reggelire mindenkinek két szelet pirítós jár. Az épületek koszosak és lepusztultak. Vannak olyan helyek is, ahol nincsenek zuhanyzók és csak nagyon kevés a mellékhelység.

Ők betegek és nem bűnözők. Mégis bűnözőkként kezelik az embereket, és elviszik őket szenvedni

- mondta a férfi.

Sanghajban a legfrissebb adatok szerint 15 adatok szerint 15 698 új, tünetmentes fertőzöttet találtak egy nap alatt. Ez valamivel kevesebb, mint az előző napi 15 861 pozitív eset.

A tünetekkel járó fertőzések száma is csökkent.

A legutóbbi méréskor 1931 esetet regisztráltak az előző napi 2634 után.