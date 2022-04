Az Ukrajnában zajló különleges katonai műveletek (értsd: háború) következő fázisának megkezdéséről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az India Today részére adott keddi interjújában – jelenti a TASZSZ.

Fotó: Sputnik via AFP

A kelet-ukrajnai műveletek célja, mint ahogy azt már azok kezdetén is bejelentették, Donyeck és Luhanszk teljes felszabadítása. Ennek indul most egy újabb lépése, ami fontos pillanat lehet a politikus szerint. Lavrov ugyanakkor elhárította a Moszkva cirkáló elsüllyesztéséről szóló kérdést, mondván, az a hadügyminisztériumhoz tartozik, akik meg is magyarázták, hogy mi történt, ehhez ő nem tud hozzátenni semmit.

Hétfőn Ukrajna is a keleti fronton induló orosz támadásról beszélt, ám szakértők szerint ez még nem a döntő roham, hanem csupán az offenzíva előkészítése.