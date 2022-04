Öldöklő csata folyik Ukrajna keleti részén, de még nem törtek át az oroszok

Brutális csata zajlik jelenleg is Ukrajna keleti részén. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint Oroszország óriási erőkkel támadja a védelmi vonalakat, de egyelőre minden színtéren kitartanak, az orosz támadók még nem tudtak áttörni sehol sem.

Olekszand Motuzsjanik az ukrán védelmi minisztérium szóvivője a Reuters hírügynökség jelentése szerint arról számolt be, hogy az oroszok több település ellen egyszerre indítottak offenzívát az ország keleti részében.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA

Hatalmas erőkkel támadják Rubezhnoje, Popasnaja, Szeverodonyeck, Marjinka és Avdiivka településeket, de több helyen sikeresen visszaverték a próbálkozásokat. Emellett próbálnak megindulni Izyumból is, hogy bekerítsék az ukrán védőket. Egyelőre itt sem sikerült áttörést elérniük az orosz egységeknek.

Közben Kijev azzal is vádolja Moszkvát, hogy hiába jelentették be hétfő délutánra a humanitárius folyosó felállítását Mariupolban, arról senkivel sem állapodtak meg, így nem is bíznak benne az ukránok, hogy valóban szabadon távozhatnának az ostromlott Azovstal acélműből. Ukrajna az ENSZ közbenjárást kéri az ügyben, azt szeretnék, ha biztosítanák a folyosó fenntartását.