Jan Lipavský cseh külügyminiszter arról beszélt pénteken a cseh rádiónak, hogy a lehető leggyorsabb segítséget kell nyújtani Ukrajnának, hogy megnyerje ezt a háborút.

Arról is említést tett, hogy úgy látja, a nagyobb erőforrással rendelkező államok, mint például Németország többet is tehetne a katonai támogatás terén, ugyanakkor megérti a belső dilemmákat és a hátráltató tényezőket is.

A német kancellár szerint reális veszély az atomháború Olaf Scholz a Der Spiegelnek adott interjújában beszélt arról, mindent meg kell tenni, hogy a világ elkerülje az atomfegyverek bevetését.

Fotó: Tomas Tkacik / LightRocket via Getty Images

A cseh külügyminiszter arról biztosította Ukrajnát, hogy ahol tudnak, segítenek, és nehézfegyvereket is küldenek az országnak. Lipavský szerint ha Ukrajna elesne, akkor az oroszok nem állnának meg az ukrán határnál, és kijelentette, hogy a csehek nem akarnak átélni még egyszer orosz megszállást, mint arra korábban már volt példa a történelemben.