Mikor ér véget Trump és Putyin tárgyalása? Eddig kell várni, hogy bejelentést tegyenek a világnak Ukrajnáról

Több mint egy órája tart a várva várt Trump-Putyin csúcstalálkozó, az amerikai elnök és az orosz államfő pedig továbbra is saját delegációikkal egyeztetnek – de a részletekről egyelőre semmit sem hoztak nyilvánosságra.
Donald Trump korábban kijelentette, hogy perceken belül látni fogja, mennyire hajlandó Vlagyimir Putyin a békére, és ha a tárgyalás rosszul alakul, kész „felállni és búcsút mondani”.
Lehet, hogy azt mondom: jó szerencsét, és ennyi. Lehet, hogy azt mondom, ez nem lesz rendezve
– nyilatkozta az amerikai elnök a csúcs előtt.
A találkozó előtti nyilatkozatok és az érkezéskor tapasztalt jelenetek azonban azt mutatják, hogy Putyin nem adja át könnyen az irányítást. Az orosz elnök nem válaszolt a sajtó kérdésére, hogy hajlandó lenne-e tűzszünetet kötni, amikor a civilek védelméről faggatták az amerikai elnökkel együtt az érkezéskor. Úgy tűnt, Putyin nem is hallotta a kérdést.
A világ most feszülten várja, vajon a két vezető tárgyalása áttörést hoz-e, vagy a politikai játszma ismét elhúzódik a nyilvánosság szeme előtt.
Putyin bizalmasa előre szólt: Trump és az orosz elnök nagyon hosszú időre össze lesz zárva Alaszkában – maratoni tárgyalás kezdődik Ukrajnáról
Putyin és Trump alaszkai találkozója eredményes lesz az orosz RIA hírügynökség szerint. A Kreml szóvivője szerint Oroszország „segédekkel” dolgozik majd a tárgyaláson.
