A bukaresti sajtóban nemrég ismét terítékre került az a korábban is közölt információ, miszerint Klaus Johannis román államfő esélyes a NATO főtitkári posztjára. A DPA német hírügynökség februárban arról írt: Theresa May volt brit miniszterelnök, Mark Rutte holland kormányfő és Kaja Kallas észt miniszterelnök mellett Johannisnak is kártyát oszthatnak a katonai szövetség élén történő váltáskor – írja a Magyar Nemzet.

Akkor a német média szerint az csökkentette a román államfő esélyeit, hogy a NATO nem akarta hergelni Oroszországot egy kelet-európai NATO-vezérrel.

Ez a helyzet az ukrajnai háború kitörése óta már nem áll fenn, a döntéshozókat kevésbé érdekli Moszkva érzékenysége.

Jens Stoltenberg meghosszabbított mandátuma 2023 októberében jár le, azt követően válthatja a norvég NATO-vezért Johannis. Ebben az esetben az államfői pozíciót a 2024-ben esedékes választásokig átmeneti jelleggel a szenátus elnöke foglalná el.

Így válna a 2023 nyarára valószínűleg szenátusi elnökké választott Nicolae Ciucă jelenlegi kormányfő Románia ideiglenes elnökévé.

Ez utóbbi pozícióból vágna neki a 2024-es elnökválasztásnak a jobboldal jelöltjeként. Friss felmérések azt jelzik, hogy a katonairól a politikai pályára váltó Ciucă a legnépszerűbb jobboldali politikus Romániában.

Fotó: AFP

A politikai pozíciók cseréje ugyanakkor már most is zajlik, stratégiai lépéseket vél felfedezni a bukaresti sajtó a kormányzó Nemzeti Liberális Párton (PNL) belül történő mozgásokban. A napokban a jobboldali formáció befolyásos politikusainak nyomása eredményeként lemondott pártelnöki posztjáról Florin Cîţu.

Helyét rövidesen Nicolae Ciucă miniszterelnök fogja elfoglalni, akinek ezáltal bővül a hatalma és a politikai mozgástere.

Johannis már tárgyalt Bidennel, hogyan támogathatnák Ukrajnát, akivel a NATO rendkívüli értekezletén és az EU-csúcson találkozott – közölte az Agerpres román hírügynökség.

A román államfő hangot adott véleményének, szerinte a Bucsában és már ukrán városokban készült felvételeknek arra kell emlékeztetniük a világot, hogy az Ukrajnában zajló agressziónak véget kell vetni.

A felelősöknek fizetniük kell. A nemzetközi igazságszolgáltatásnak kell érvényesülnie!

– fogalmazott.