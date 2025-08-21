Deviza
EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.44 +0.24% GBP/HUF456.62 +0.14% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.93 +0.06% RON/HUF78.21 +0.23% CZK/HUF16.13 +0.14% EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.44 +0.24% GBP/HUF456.62 +0.14% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.93 +0.06% RON/HUF78.21 +0.23% CZK/HUF16.13 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,964.82 -0.54% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,006 0% OTP30,750 -0.72% RICHTER10,620 -1.13% OPUS585 -0.17% ANY7,980 -1.75% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,300 0% BUMIX9,240.26 +0.04% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,238.06 -0.33% BUX105,964.82 -0.54% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,006 0% OTP30,750 -0.72% RICHTER10,620 -1.13% OPUS585 -0.17% ANY7,980 -1.75% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,300 0% BUMIX9,240.26 +0.04% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,238.06 -0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
busz, Budapest, tömegközlekedés, busz, BKV,BKK
tömegközlekedés
BKK-BKV
vizsgálat
autóbusz

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. Kevés busz ment át a vizsgán, jelentősen csökkent a használható buszok száma.
VG
2025.08.21., 08:35

Budapest Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV-autóbusz is kigyulladt – veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát — közölte a kormányhivatal. 

busz, Budapest, tömegközlekedés, busz, BKV,BKK
A fővárosi buszok ellenőrzése befejeződött — végzetes hibákra derült fény / Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

A kormányhivatal műszaki ellenőrei az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat, amelyek alapvető szempontja volt, hogy a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérjék fel. 

A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. 

A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást. Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Szentkirályi Alexandra megütközött a budapesti buszok borzalmas kigyulladásán, azonnali kivizsgálást követel

Buszok végveszélyben

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak.

A kormányhivatal mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében, és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Orbán Viktor

Óriási hazugság terjedt el Orbán Viktorról és Donald Trumpról

Szijjártó Péter közölte, hogy Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort az európai vezetőkkel való tárgyalása után.
3 perc
BKK-BKV

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

Új tények kerültek napvilágra a fővárosi buszok állapotáról.
1 perc
Budapest

Budapesten írja alá Putyin és Zelenszkij az orosz-ukrán békeszerződést? Először szólalt meg Szijjártó Péter – itt vannak a részletek

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy az orosz–ukrán háború kitörése után szinte azonnal jelezte, hogy Magyarország kész lenne a béketárgyalásoknak helyszínt biztosítani.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu