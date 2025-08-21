Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

Budapest Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV-autóbusz is kigyulladt – veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát — közölte a kormányhivatal.

A fővárosi buszok ellenőrzése befejeződött — végzetes hibákra derült fény

A kormányhivatal műszaki ellenőrei az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat, amelyek alapvető szempontja volt, hogy a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérjék fel.

A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény.

A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást. Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Buszok végveszélyben

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak.

A kormányhivatal mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében, és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni.