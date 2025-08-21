Deviza
EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.44 +0.24% GBP/HUF456.62 +0.14% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.93 +0.06% RON/HUF78.21 +0.23% CZK/HUF16.13 +0.14% EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.44 +0.24% GBP/HUF456.62 +0.14% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.93 +0.06% RON/HUF78.21 +0.23% CZK/HUF16.13 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,964.82 -0.54% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,006 0% OTP30,750 -0.72% RICHTER10,620 -1.13% OPUS585 -0.17% ANY7,980 -1.75% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,300 0% BUMIX9,240.26 +0.04% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,238.06 -0.33% BUX105,964.82 -0.54% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,006 0% OTP30,750 -0.72% RICHTER10,620 -1.13% OPUS585 -0.17% ANY7,980 -1.75% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,300 0% BUMIX9,240.26 +0.04% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,238.06 -0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
Jackson Hole
forint árfolyam
BUX
euró

Lefelé vették az irányt a magyar részvények, gyengül a forint is

A keddi csúcsdöntés után lefordult csütörtök reggel a BUX. A Magyar Telekom árfolyama nagyot esett, adják a befektetők a forintot is.
K. T.
2025.08.21, 09:07
Frissítve: 2025.08.21, 09:14

Óvatos hangulatban tértek vissza a tőzsdézők a pesti parkettre a szerdai kereskedési szünnapot követően. A BUX 0,1 százalékkal, 106 401 pontig fordult le a csütörtöki rajtkor a keddi csúcsdöntés után.

forint, részvény, BUX
Lefordultak a hazai részvények, gyengül a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A négy hazai nagypapír mindegyike csökkenéssel indított. 

  • Az  OTP 0,1 százalékkal 30 930 forintra ereszkedett, 
  • a Mol árfolyama szintén 0,1 százalékkal 3 002 forintra csökkent, 
  • a Richter 0,2 százalékkal 10 720 forintig fordult le, 
  • a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,7 százalékkal 1970 forintra esett.

A piacok ma és a következő napokban a ma kezdődő Jackson Hole-i jegybankári konferenciára fókuszálnak, ahol Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde tartogathatja majd a legnagyobb izgalmakat. A befektetők azt próbálják kifürkészni, hogy mennyire elkötelezett az amerikai jegybank a monetáris lazítás, azaz a kamatvágás mellett. A piac jelenleg 82 százalékos esélyt áraz egy 25 bázispontos, szeptemberi kamatvágásra, noha ennek valószínűsége némileg csökkent az elmúlt napokban a piaci szereplők pozicionáltsága alapján.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint gyengüléssel folytatta útját az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatti gyér kereskedést követően. A hazai fizetőeszköz csütörtök reggel 0,2 százalékot veszített értékéből az euróval szemben, a keresztárfolyam 394,6 forintról 395,4 forintig szaladt fel a tőzsdenyitásig.

A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a magyar pénz, a kurzus ezzel átlendült 340 forint fölé.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1208 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu