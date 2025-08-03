Több tízezer lakást vehetnek a 3 százalékos hitelből még az idén

Hamarosan itt a szeptember és az Otthon Start program rohamot indít az ingatlanpiacon. A szemfülesek már hetekkel ezelőtt letették a foglalót a vágyott otthonra, hogy még az előtt állapodjanak meg az eladókkal, hogy a 3 százalékos hitel feljebb tornászná az árakat. A Balla Ingatlan alapító vezetője szerint a támogatott hitelprogram több tízezer tranzakciót jelent csak az idei év végéig. A legfontosabb kérdés a szakértő szerint, hogy meddig tarthat ki az Otthon Start.

A Négyzetméter legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Balla Ákos emlékeztetett, hogy a korábbi kedvezményes zöldhitel esetében a források a vártnál jóval korábban elapadtak. Sok szakértő tart attól, hogy a roham miatt az Otthon Start is hasonló sorsra juthat, ezért sürgetik az ügyfeleket, hogy éljenek a lehetőséggel, ameddig lehet. Ennek azonban ellentmond az a kormányzati döntés, miszerint a legalább 250 lakásos lakóparkok nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektnek minősülnek, ha a lakások legalább 70 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel feltételeinek. Balla Ákos szerint ez hosszabb távú tervezést jelent a kormány részéről.

Jó lehetőség a 3 százalékos hitel, de ne kapkodjunk

Éppen ezért a szakérő azt javasolta, hogy a lakásvásárlók legyenek kicsit türelmesek. Úgy fogalmazott, hogy az Otthon Start nem azért van, hogy 10-20 százalékkal drágább ingatlant vásároljanak az igénylők. Sok eladó emel majd az árain szeptembertől, de Balla Ákos szerint az jár a legjobban, aki a támogatott hitellel a zsebében is türelmes, és megkeresi a lehető legjobb ajánlatot.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

Már hetek óta tart az Otthon Start-roham (01:00)

Sokan találgatják, hogy meddig marad velünk a 3 százalékos hitel (03:15)

Elindulhat a kínálat bővítés, amire nagyon nagy szükség van (06:05)

Évente 40 ezer új lakásra lenne szükség az országban (10:10)

A kritériumrendszer nem az árakat korlátozza, hanem az elérhető ingatlanok lokációját (12:20)

A legfontosabb a jó lokáció: infrastruktúra, oktatás és közlekedés (15:00)

Budapest szűk agglomerációjában vásárolnak majd az Otthon Startból (18:00)

