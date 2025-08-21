Kémkedésre is alkalmas orvosi okosszemüveg készül – a szabályozás rémálom lesz

Egy skót kutatócsoport olyan okosszemüveg-prototípust fejleszt, amely alapjaiban változtathatja meg a hallásproblémákkal élők mindennapjait. A Heriot-Watt Egyetem vezetésével, több brit felsőoktatási intézmény – köztük az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirlingi Egyetem – közreműködésével készülő eszköz mesterséges intelligenciát, szájról olvasó technológiát és felhőalapú számítástechnikát kombinál. A cél nem a meglévő hallókészülékek kiváltása, hanem azok „szuperképességekkel” való felruházása.

Kémkedésre is képes orvosi okosszemüveg készül – a szabályozás rémálom lesz / Fotó: Ground Picture

A működési elv egyszerű: a szemüveg beépített kamerája rögzíti a beszélgetést, majd a vizuális jelek (például az ajkak mozgása) alapján azonosítja, ki a fő beszélő. A felvétel a viselő telefonján keresztül egy felhőszerverre kerül – jelenleg Svédországban találhatók a teszthez használt szerverek –, ahol az algoritmus kiszűri a háttérzajokat és elkülöníti a kívánt hangot. A feldolgozott, „kitisztított” hang szinte azonnal visszajut a hallókészülékbe még akkor is, ha egyszerre több ember beszél, vagy zavaró a környezeti zaj.

Ez a megoldás nagy előrelépést jelenthet, mivel a hagyományos zajszűrő rendszerek gyakran kudarcot vallanak összetett zajkörnyezetben. A felhőalapú feldolgozás lehetővé teszi, hogy a szemüveg könnyű és kényelmes maradjon, miközben a számításigényes feladatokat távoli, nagy teljesítményű szerverek végzik el.

A kutatócsoport reményei szerint a kész termék 2026-ra válhat elérhetővé,

és már tárgyalnak hallókészülék-gyártókkal a tömeggyártásról és a készülék árának csökkentéséről.

Nem csak orvostechnikai eszköz – kémkedésre is alkalmas lehet?

Bár a fejlesztés célja egyértelműen a hallás javítása, a technológia természete óhatatlanul felvet adatvédelmi és biztonsági kérdéseket. Egy kamerával felszerelt, hangrögzítésre képes szemüveg – különösen, ha a felvételek felhőbe kerülnek – alkalmas lehet arra is, hogy a viselő észrevétlenül rögzítsen és továbbítson beszélgetéseket. Ez kémtechnológiai szempontból komoly potenciált jelent, még ha a fejlesztők nyilvánvalóan nem ilyen felhasználásra szánják is.

Mivel a rendszer képes a háttérzajból célzottan kiemelni egy adott beszélő hangját, elméletben olyan információk is rögzíthetők, amelyek a hagyományos hangrögzítők számára zajban elvesznének.

Tehát alkalmas érzékeny információk célzott begyűjtésére. A kutatók szerint a felhasználást szigorú etikai és jogi keretek közé kell helyezni, hogy a technológia ne váljon visszaélések eszközévé.