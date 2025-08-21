Deviza
EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.44 +0.24% GBP/HUF456.62 +0.14% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.93 +0.06% RON/HUF78.21 +0.23% CZK/HUF16.13 +0.14% EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.44 +0.24% GBP/HUF456.62 +0.14% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF92.93 +0.06% RON/HUF78.21 +0.23% CZK/HUF16.13 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,971.31 -0.54% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,006 0% OTP30,750 -0.72% RICHTER10,620 -1.13% OPUS585 -0.17% ANY7,920 -2.53% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,300 0% BUMIX9,227.25 -0.1% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,237.81 -0.34% BUX105,971.31 -0.54% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,006 0% OTP30,750 -0.72% RICHTER10,620 -1.13% OPUS585 -0.17% ANY7,920 -2.53% AUTOWALLIS162.5 +1.85% WABERERS5,300 0% BUMIX9,227.25 -0.1% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,237.81 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beszédfelismerés
okosszemüveg
mesterséges intelligencia

Kémkedésre is alkalmas orvosi okosszemüveg készül – a szabályozás rémálom lesz

Skóciai kutatók egy forradalmi okosszemüveg-prototípust fejlesztenek, amely mesterséges intelligenciával és szájról olvasással képes „kitisztítani” a beszélgetéseket a hallókészülékek számára. A technológia óriási segítség lehet a halláskárosultaknak, de a kamerás, hangrögzítő funkció miatt adatvédelmi és kémkedési aggályokat is felvet. A fejlesztés 2026-ra kerülhet piacra, miközben az okosszemüvegek globális piaca robbanásszerű növekedés előtt áll.
Gergely Máté
2025.08.21, 08:14

Egy skót kutatócsoport olyan okosszemüveg-prototípust fejleszt, amely alapjaiban változtathatja meg a hallásproblémákkal élők mindennapjait. A Heriot-Watt Egyetem vezetésével, több brit felsőoktatási intézmény – köztük az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirlingi Egyetem – közreműködésével készülő eszköz mesterséges intelligenciát, szájról olvasó technológiát és felhőalapú számítástechnikát kombinál. A cél nem a meglévő hallókészülékek kiváltása, hanem azok „szuperképességekkel” való felruházása.

Kémkedésre is képes orvosi okosszemüveg készül – a szabályozás rémálom lesz
Kémkedésre is képes orvosi okosszemüveg készül – a szabályozás rémálom lesz / Fotó: Ground Picture

A működési elv egyszerű: a szemüveg beépített kamerája rögzíti a beszélgetést, majd a vizuális jelek (például az ajkak mozgása) alapján azonosítja, ki a fő beszélő. A felvétel a viselő telefonján keresztül egy felhőszerverre kerül – jelenleg Svédországban találhatók a teszthez használt szerverek –, ahol az algoritmus kiszűri a háttérzajokat és elkülöníti a kívánt hangot. A feldolgozott, „kitisztított” hang szinte azonnal visszajut a hallókészülékbe még akkor is, ha egyszerre több ember beszél, vagy zavaró a környezeti zaj.

Ez a megoldás nagy előrelépést jelenthet, mivel a hagyományos zajszűrő rendszerek gyakran kudarcot vallanak összetett zajkörnyezetben. A felhőalapú feldolgozás lehetővé teszi, hogy a szemüveg könnyű és kényelmes maradjon, miközben a számításigényes feladatokat távoli, nagy teljesítményű szerverek végzik el. 

A kutatócsoport reményei szerint a kész termék 2026-ra válhat elérhetővé, 

és már tárgyalnak hallókészülék-gyártókkal a tömeggyártásról és a készülék árának csökkentéséről.

Nem csak orvostechnikai eszköz – kémkedésre is alkalmas lehet?

Bár a fejlesztés célja egyértelműen a hallás javítása, a technológia természete óhatatlanul felvet adatvédelmi és biztonsági kérdéseket. Egy kamerával felszerelt, hangrögzítésre képes szemüveg – különösen, ha a felvételek felhőbe kerülnek – alkalmas lehet arra is, hogy a viselő észrevétlenül rögzítsen és továbbítson beszélgetéseket. Ez kémtechnológiai szempontból komoly potenciált jelent, még ha a fejlesztők nyilvánvalóan nem ilyen felhasználásra szánják is.

Mivel a rendszer képes a háttérzajból célzottan kiemelni egy adott beszélő hangját, elméletben olyan információk is rögzíthetők, amelyek a hagyományos hangrögzítők számára zajban elvesznének. 

Tehát alkalmas érzékeny információk célzott begyűjtésére. A kutatók szerint a felhasználást szigorú etikai és jogi keretek közé kell helyezni, hogy a technológia ne váljon visszaélések eszközévé.

Az okosszemüvegek piaca egyre csak nő

Az okosszemüveg-piac soha nem látott ütemben bővül. Az idei év első felében a globális szállítások több mint duplájára nőttek (110 százalékos éves növekedés), főként a mesterséges intelligenciával működő modellek iránti kereslet miatt, amelyek a teljes piac 78 százalékát teszik ki. A Meta továbbra is piacvezető, 73 százalék feletti részesedéssel – a Ray-Ban sorozat különösen népszerű –, de egyre több kihívó érkezik, köztük a kínai Xiaomi.

A Xiaomi 2024 júniusában mutatta be első MI-szemüvegét, amely széles látószögű kamerával és Qualcomm csipkészlettel érkezett. A kb. 278 dolláros készülékből rövid idő alatt mintegy 50 ezer darabot adtak el, és a cég három éven belül évi 5 milliós eladást céloz meg. Az új modell már most a negyedik legkelendőbb okosszemüveg világszerte, és a harmadik helyen áll az MI-szegmensben.

A piaci elemzők 2024 és 2029 között évi több mint 60 százalékos növekedést prognosztizálnak. 

A verseny tovább éleződhet, mivel a közeljövőben olyan óriások, mint az Alibaba és a ByteDance is belépnek a piacra.

A skót fejlesztés különlegessége, hogy a jelenlegi okosszemüveg-trendeket – MI, kamera, valós idejű feldolgozás – egy kifejezetten orvosi célú, társadalmilag hasznos alkalmazásban ötvözi. Ha a projekt sikeresen piacra kerül, nemcsak a halláskárosultak életminőségét javíthatja egyedülálló módon, hanem új mércét állíthat az MI-szemüvegek képességeiben – miközben tovább erősíti a vitát arról, hol húzódik a határ az innováció és a magánszféra védelme között.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
746 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu