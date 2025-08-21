A Sony augusztus 21-től hivatalosan is megemelte a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban. Az összes modell – a digitális verziótól a Pro konzolig – egységesen 50 dollárral kerül többe. Így a lemezmeghajtós alapmodell 499,99 dollár helyett 549,99, míg a PS5 Pro már 749,99 dollárba kerül. A japán gyártó szerint a döntést a „kihívásokkal teli gazdasági környezet” és az amerikai kormányzat által kivetett új vámok kényszerítették ki.

Egyik napról a másikra drágább lett a PlayStation 5 Amerikában – ez a magyar játékosokra is hatással lehet / Fotó: Richard A. Brooks

Donald Trump elnök idén tavasszal vezetett be átfogó vámcsomagot, amely fokozatosan, több hónapos halasztások után, augusztus elején vált teljessé. Ez különösen érzékenyen érinti az olyan technológiai cégeket, mint a Sony, hiszen a konzolokat jellemzően Ázsiában szerelik össze, majd onnan exportálják az Egyesült Államokba. Az amerikai importőrök jelenleg 15 százalékos vámot fizetnek a japán termékek után, ami jócskán megdobja a költségeket.

A Sony eddig igyekezett lenyelni az extra terheket raktárkészletekkel és logisztikai manőverekkel. Mostanra azonban kifutottak a régebbi, vámmentesen beérkezett szállítmányokból, így nem volt tovább halasztható az áremelés – számolt be a BBC. A vállalat a kiegészítők árát egyelőre változatlanul hagyta, és azt is hangsúlyozta:

más régiókban most nincs tervben újabb drágítás, tehát Európában sem.

Hasonló áremelkedés volt tapasztalható áprilisban Európában is: a Digital Edition ára 449,99 euróról 499,99 euróra emelkedett, miközben a lemezmeghajtós változat maradt 549,99 euró környékén. A Sony akkor az inflációval és az árfolyam-ingadozásokkal indokolta a döntést.

Az európai PlayStation 5-ök ára is emelkedhet

A mostani amerikai árnövekedés közvetlenül nem változtatja meg az európai hivatalos árakat, hiszen a vámok az Egyesült Államokat sújtják, ugyanakkor a viszonteladók szintjén lehetnek mellékhatások:

Pszichológiai hatás : sok vásárló tart attól, hogy nálunk is újabb áremelés jöhet, emiatt felpöröghet a kereslet – ezt egyes kereskedők ki is használhatják az árak feljebb tornászásával.

: sok vásárló tart attól, hogy nálunk is újabb áremelés jöhet, emiatt felpöröghet a kereslet – ezt egyes kereskedők ki is használhatják az árak feljebb tornászásával. Párhuzamos import visszaesése : az amerikai készletekből eddig is érkeztek gépek Európába, de a mostani vámok miatt drágább lett onnan behozni konzolt. Ez szűkítheti a kínálatot, főleg a kisebb webshopoknál.

: az amerikai készletekből eddig is érkeztek gépek Európába, de a mostani vámok miatt drágább lett onnan behozni konzolt. Ez szűkítheti a kínálatot, főleg a kisebb webshopoknál. Használtpiaci drágulás: ha újonnan többe kerül a PS5 az Egyesült Államokban, a használt konzolok is tartósabban őrzik az értéküket – ez a tendencia Európában is érezhető lehet.

Nem csak a Sony kénytelen emelni: a Nintendo az eredeti Switch árát húzta fel az Egyesült Államokban, miközben a játékok (pl. Mario Kart World) immár 75 fontba kerülnek az Egyesült Királyságban, ami sok játékosnál kiverte a biztosítékot. A Microsoft szintén emelte az Xbox konzolok és kiegészítők árát több régióban. Rövid távon az európai árak maradhatnak a jelenlegi szinten, de a globális gazdasági bizonytalanság miatt nem zárható ki, hogy a Sony újabb korrekcióra kényszerül. Az amerikai drágulás híre pedig így is hatással lehet az európai piacra, főleg a már említett viszonteladói és használtszegmensben.