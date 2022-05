Bocsánatkérést követel Izrael a Hitlert zsidónak nevező Lavrovtól

Áll a bál, miután az olasz Rete 4 tv-csatornának nyilatkozva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy Adolf Hitler is rendelkezik zsidó felmenőkkel – írja a Reuters.

A diplomata a vasárnapi interjú folyamán arra a kérdésre, hogy mégis hogyan képzelik Ukrajna nácimentesítését, amikor az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is zsidó, válaszolta azt, hogy a német diktátor is rendelkezett zsidó felmenőkkel, úgyhogy az nem jelent semmit. Ezt természetesen Izrael sem hagyta szó nélkül, az ország miniszterelnöke, Naftali Bennett szerint ezek a hazugságok azt sugallják, hogy a zsidók saját maguk ellen követték el a Holokausztot. A politikus azt is leszögezte, hogy

a Holokauszt tragédiájának és a zsidó népnek ilyen politikai célú felhasználása elfogadhatatlan.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Hasonló álláspontot fogalmazott meg az Yair Lapid izraeli külügyminiszter is, amellett, hogy bocsánatkérést követelt Lavrovtól. Hozzátette, hogy a zsidókat antiszemitizmussal vádolni a legalapvetőbb rasszizmus.

Noha Hitler egyik nagyapjának a kiléte ismeretlen, azt hogy ő zsidó lett volna ugyan sokan megfogalmazták, de senki nem tudta bizonyítani. Lapid – akinek nagyapja a Holokausztban vesztette életét – elmondta azt is, hogy nem tartja nácinak az ukrán kormányt vagy hadsereget.

Izrael igyekezett tartózkodni Moszkva közvetlen kritikájától a háború kezdetén,

bár többször is támogatásáról biztosította Ukrajnát. Bennett a háború kezdetén közvetíteni is próbált a hadviselő felek között és Izrael szankciókat sem vezetett be az orosz oligarchákkal szemben. A viszony azonban a múlt hónapban megromlott, amikor Lapid háborús bűnök elkövetésével vádolta az orosz hadsereget.

Azonban nem csak az oroszoknak, de Zelenszkijnek is sikerült megsértenie az izraeliek érzékenységét a háború kezdete óta, amikor a Knesszet számára tartott videóüzenetben a második világháborúhoz hasonlította az orosz támadást a hazája ellen.

Lavrov kijelentését a német kormányszóvivő abszurdnak nevezte hétfőn.