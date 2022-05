A példátlan gazdasági nehézségekkel küzdő, jelentősen eladósodott szigetországban hetek óta tüntetők követelik a miniszterelnök és öccse, Gotabaja Radzsapaksza államfő távozását a hatalomból. A helyi szakszervezetek is éppen hétfőn kezdték meg az egész hétre meghirdetett országos tiltakozó akciójukat, amellyel a kormány átalakítását és az államfő távozását követelik. A hét végére nagyszabású felvonulást jelentettek be a parlament épülete elé.

Mahinda Radzsapaksza lemondását követően az elnök felkérheti a parlamenti többséget adó politikai erőt, hogy jelöljön ki új kormányfőt. Azonban jelenleg az ország bizonytalan helyzete miatt nem világos, hogy mely pártnak van de facto többsége a törvényhozásban, miután az utóbbi hetekben számos képviselő jelezte, hogy kilép a Népi Front nevű kormánypártból.

A hétfői összetűzések után katonákat vezényeltek Colombóba a rend fenntartására, és határozatlan időre kijárási tilalmat is elrendeltek. A hatalmon levő vezetés hívei botokkal és vasrudakkal támadtak az elnöki hivatal épülete előtt április eleje óta tüntető demonstrálókra. A tiltakozók által hetekkel korábban felállított sátrakat feldúlták és később felgyújtották. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be.

Az államcsőd szélén álló, 22 milliós szigetország példátlan gazdasági nehézségekkel küzd.

2020. augusztus 9-én Colombóban készített kép Mahinda Radzsapaksza Srí Lanka-i kormányfőről. Radzsapaksza 2022. május 9-én benyújtotta lemondását nem sokkal azután, hogy a távozását követelő tüntetők és a kormány támogatóinak összecsapásában legalább 78 ember megsebesült Colombóban.

Fotó: Chamila Karunarathne / MTI

Az ország jelentősen eladósodott, április közepén kénytelen volt felfüggeszteni külföldi adósságának törlesztését. Sürgősen devizára lenne szüksége, hogy üzemanyagot, földgázt, élelmiszert, illetve gyógyszereket importálhasson. Naponta órákig nincs áramszolgáltatás az üzemanyaghiány miatt, és az élelmiszerárak is az egekbe szöktek. Srí Lanka tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), amelytől segítséget remél, és abban is bízik, hogy esetleg Kínától és Indiától is kaphat további pénzügyi támogatást.

Tüntetők hetek óta követelik, hogy az ország kormányfői és államfői tisztségét betöltő Radzsapaksza fivérek és a nagy hatalmú család más pozícióban lévő tagjai távozzanak a hatalomból.

Nemcsak Colombóban, hanem más városokban is tábort vertek a tiltakozók nagyobb csoportjai. Pénteken az elnök rendkívüli állapotot hirdetett a közbiztonság fenntartására hivatkozva. A legmagasabb szinten álló Radzsapaksza testvérek, akiket a tüntetők a válság okozóinak tartanak, mindeddig nem voltak hajlandóak lemondani, viszont három fivérük április elején már távozott kormányzati pozíciójából.