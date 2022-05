Fegyverropogás zaja verte fel a New York államban található Buffalo egyik, főként feketék látogatta üzletét szombaton, miután a 18 éves Payton S. Gendron több mint 300 kilométert vezetett, hogy végrahajthassa a mészárlást, melyre kiáltványa szerint már évek óta készült – írja a The New York Times.

A támadó végül 13 embert lőtt meg, közülük 11 csak kettő volt fehér,

a támadást pedig a Twitch nevű streamingszolgáltatón közvetítette élőben.

A csatornáját azóta a platform eltávolította, ám képernyőképek a közvetítésről továbbra is keringenek online. A golyóállómellényben, automata fegyverrel érkező támadó már az üzlet parkolójában tüzet nyitott, belépve pedig hiába próbálta megállítani az üzlet biztonsági őre, egy nyugdíjazott rendőr, a tinédzsert megvédte az általa viselt páncél.

Fotó: Shutterstock

A rendőrség kiérkezésekor a támadó saját nyakához fogta fegyverét, ám a végül a hatóságok rábeszélték, hogy adja meg magát. Tettét az a rasszista elmélet motiválta, mely szerint tervezetten igyekeznek a fehér népességet lecserélni színesbőrűekre. A korábban a politikai szélsőségesek világában terjedő elmélet az utóbbi időben egyre közelebb került a fősodrú gondolkodáshoz, így például Tucker Carlson rendkívül nézett műsoraiban is szó volt róla.

Az utóbbi évek egyik legvéresebb rasszista támadása azonban nem egyedülálló az Egyesült Államokban,

hiszen 2015-ben Charlestonban egy feketék által látogatott templomban kilenc embert ölt meg egy gyilkos, 2018-ban egy másik támadás egy pittsburghi zsinagógát ért, 11 ember hallálát okozva, míg 2019-ben egy El Pasóban lévő Walmart áruház elleni támadás a latinókat célozta meg, több mint 20 áldozatot követelve.

A gyilkos hőse azonban az új-zélandi mecsetek elleni támadások elkövetője volt kiáltványa szerint, aki 2015-ben két támadás során 51 embert mészárolt le. Ez eddig a legtöbb áldozatot követelő fegyveres támadás idén az Egyesült Államokban. Miután elfogták, a gyilkos nem vallotta magát bűnösnek, és keveset beszélt a kihallgatásán, de azt elmondta, hogy érti a vádakat.

Az ügyben megszólalt Joe Biden amerikai elnök, aki belföldi terrorizmusnak nevezte a mészárlást,

a Buffalo városából származó New York-.i kormányzó, Kathy Hochul, aki barbár tettnek és fehér felsőbbrendűség által motivált terrorizmusnak minősítette a történteket és a város polgármestere, Byron W. Brown is, aki arról is beszélt, hogy gyakran ő is vásárolt a boltban és az áldozatok közül többeket mindenki ismert a közösségben.

Az Egyesült Államokban 2020, a koronavírus-járvány első éve a lőfegyverrel történő gyilkosságok szomorú rekordját is magával hozta.