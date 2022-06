Extrém hőség, erdőtüzek, aszály és hurrikánok keseríthetik meg az amerikaiak nyarát

– írja az Axios. A tudósok szerint a vakáció helyett veszélyszezonról lehet majd beszélni. A klímaváltozás következményeit az egész Egyesült Államokban viselni fogják.

Az Új-Mexikó és Colorado államban áprilisban történt, emberáldozatokat is követelő, pusztító erdőtűz után Kaliforniában és Texasban is számítanak természeti katasztrófára. Idén újabb hőségrekordok dőlhetnek, akár a szokásosnál 15 fokkal is melegebb lehet, mint Spanyolországban, de Indiában is Pakisztánban is olyan forróságban töltik az emberek a nyarukat, mintha egy katlanban lennének.

A levegő minősége is sokat romlott.

Visszatérhetnek a viharok és a hurrikánok. Az ENSZ meteorológiával foglalkozó részlege 1,5 milliárd dolláros büdzsét különített el a katasztrófák megelőzését szolgáló előrejelző technológiákra.