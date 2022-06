Nagy mennyiségű fegyvert és katonai eszközt semmisített meg az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Udacsnoje településén. Az orosz precíziós rakéták az alig kétezres lakosú, Donyeck megyei település vasútállomását vették célba, és eltalálták azt a raktárat, ahol az EU-tagországok, illetve az Egyesült Államok által küldött fegyvereket tárolták – közölte a moszkvai védelmi minisztérium szóvivője.

https://youtu.be/aNjqMeSEHQs

Igor Konsenkov videóüzenetében elmondta azt is:

az orosz rakéták Luhanszk megyében, Fedorovka településétől északra megsemmisítettek két ukrán tüzérségi állást. Az oroszok szerint mindkét helyen "külföldi zsoldosok" irányították a tarackokat.

Fotó: Sputnik via AFP

Moszkva az utóbbi időben egyre gyakrabban ad hírt arról, hogy NATO-tagországokból érkező fegyverszállítmányokat vesz célba és semmisít meg. Legutóbb, a hétvégén egy Ternopili területen lévő raktárt lőttek szét, amelyben az Egyesült Államokból és európai országokból érkezett páncéltörő rakétarendszereket, hordozható légvédelmi rakétarendszereket és tüzérségi lövedékeket tároltak. Néhány nappal korábban egy ukrán katonai repülőgépet lőttek le a Fekete-tenger felett, amely állítólag az Egyesült Államokból küldött fegyvereket és muníciót szállított volna Odesszába. Ezt megelőzően egy vasúton érkező fegyver-utánpótlást vettek célba és semmisítettek meg az ukrán fővárostól nyugatra, a Zsitormiri területen.

Washingtonban korábban arról is szó volt, hogy nagyobb hatótávolságú rakétákat küldenek Ukrajnának, amelyekkel akár orosz területre is átlőhetnének a Donyec-medence jelenleg ukrán fennhatóság alatt álló területeiről is. Ezt az orosz külügyminiszter sem hagyta szó nélkül, mire Joe Biden kénytelen volt visszatáncolni.

Kiszorították az ukránokat Szeverodoneck belvárosából, lebombázták a helyi vegyi üzemet

A kelet-ukrajnai Szeverodoneck városa feletti irányításért hetek óta ádáz harcok folynak. Az ukrán vezérkar Facebookon közzétett tájékoztatása szerint az oroszok tüzérségi támogatással támadást indítottak, és részleges sikereket értek el a város központjában, ahonnan az ukrán erők kénytelenek voltak visszavonulni. Az összecsapások folytatódnak – tették hozzá.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó is megerősítette, hogy az ukránokat kiszorították Szeverodoneck belvárosából. Hozzátette azt is, hogy az orosz erők bombatámadásainak célpontja volt a szeverodonecki Azot vegyi üzem, ahol civilek is rejtőzködnek. A csapások a város szennyvíztisztító üzemeit is érintették.

Az Azot Ukrajna legnagyobb vegyi üzeme, ahol főként ecetsavat, metanolt, valamint etil-acetátot gyártottak. Az Azot a háború előtt világszerte 129 országban adta el termékeit, és több mint 6700 embert foglalkoztatott Szeverodoneck környékén.

Az utcai harcok még tartanak, az oroszok folytatják a város lerombolását

. - közölte Hajdaj.

A kormányzó beszámolt arról is, hogy a szomszédos Liszicsankban három civil, köztük egy hatéves fiú meghalt az utóbbi 24 óta légicsapásaiban.