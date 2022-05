Mégsem küld szuperfegyvert Ukrajnának az Egyesült Államok

Korábban olyan hírek kezdtek terjedni, hogy az USA olyan nagy hatótávolságú rakétarendszert készül az ukrán erők rendelkezésére bocsátani, amivel akár Moszkvát is elérhetik. Joe Biden most tagadja ezeket a híreket - írta meg a U.S. News.

Nem küldünk olyan rakétákat Ukrajnába, amivel orosz földet támadhatnak

– jelentette ki Biden újságírók előtt a Fehér Házban.

Fotó: AFP

Ukrán tisztviselők korábban arról számoltak be, hogy

egy Multiple Launch Rocket System (MLRS) nevű, nagy hatótávolságú rendszert kértek az USA-tól, amivel több száz mérföldes távolságba is rakétacsapást lehet mérni.

A CNN és a The Washington Post még múlt héten pénteken írta azt, hogy a Biden-adminisztráció megfontolja ennek a szuperfegyvernek az átadását Kijev számára. Az MLRS rendszer mellett egy másik fegyverről is szóltak a hírek, amit HIMARS névre kereszteltek. A HIMARS egy rendkívül mobilis tüzérségi rakétarendszer.

Az nem derült ki egyértelműen Biden hétfői nyilatkozatából, hogy egyik vagy másik, esetleg mind a két fegyverrendszerre utalt-e.

Az ukrán vezetés eközben arra próbálja rávenni a nyugati országokat, hogy

küldjenek minél nagyobb hatótávolságú fegyvereket, amikkel megfordíthatják a negyedik hónapja tartó háború menetét.