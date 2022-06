A Squid Game hivatalosan is visszatér a második évadával a Netflixre – írja a Verge. Hwang Dong-hyuk, a dél-koreai sorozat rendezőjének üzenete szerint

a második évadban visszatér Gi-hun és a titokzatos Front Man nevű karakter is. A feljegyzésben az is szerepel, hogy „lehet, hogy a ddakji nevű öltönyös férfi is visszatér”. „Megismerhetitek Young-hee barátját, Cheo-sult is. Csatlakozzatok hozzánk még egy körre”

– olvasható a bejegyzésben.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Korábban a VG megírta, hogy érkezhet a következő évad, sőt a főszereplő is visszatér. A streamingszolgáltató a további koreai alkotások érkezését is jelezte.

A Netflix az első évadért 21,4 millió dollárt fizetett, miközben számításaik szerint a sorozat 891 milliós értéket teremtett a szolgáltató számára.

A cégnek 2021 végén 221,8 millió előfizetője volt világszerte, ám ez az adat csalódást keltett a befektetőkben, így a cég részvényei zuhanásba kezdtek a negyedéves eredmények közzététele után.

Észak-Koreába egy diák becsempészte a Netflix sikersorozatát, miután a hatóságok tudomására jutott az eset, a kommunista országban halálra ítélték a diákot. Kína a tiltás helyett inkább lemásolta a sorozatot. A szinopszis szerint ugyanis ebben a sorozatban is a versenyzőknek gyermekjátékokon kell összemérniük az erejüket, csakúgy, mint az eredeti változatban. A legnagyobb kínai portálokon szégyentelen lopásnak minősítették az új szériát.