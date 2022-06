Miután elvesztette az elmúlt évek egyik legnagyobb médiavisszhangot kapott perét, Amber Heard arról tárgyal, hogy könyvet írna az esetről, amiben mindent elmond, ami közte és e-férje között történt. A színésznő az OK! magazinnak elmondta, hogy nagyon izgatott a könyv miatt és azt is közölte, hogy

neki már nincs veszíteni valója most, hogy a bírósági eljárás véget ért.

A bíróság egy több mint 10 millió dolláros kártérítést ítélt meg Johnny Depp-nek, miután volt felesége családon belüli erőszakkal és szexuális zaklatással vádolta meg. Az esküdtek kimondták, hogy Heard állításai nem valósak, így rágalmazásért ítélték el a nőt.

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN / AFP

A Fox News megkereste a színésznő képviselőit a lehetséges könnyvel kapcsolatban, hogy az írást egy Depp elleni bosszúnak szánja-e, de kitértek a válaszadás elől. Az OK! magazin arról is ír, hogy Heard befejezettnek tekinti az álomgyári karrierjét és most a könyv megszületésére akar koncentrálni. Az újságnak nyilatkozott Dror Bikel ügyvéd, aki elmondta, hogy Heardnek vigyázni kell, mivel újabb pereket kockáztat mindennel, amit esetleg leírna a Deppel való kapcsolatáról.

Depp és az ügyvédei is követnek és elolvasnak mindent, ami Heard szóban vagy írásban állít. Ha átlép egy határt a kijelentéseivel, akkor azonnal bíróság elé fogják rángatni rágalmazás miatt

– mondta Bikel.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

Ahogy arról korábban írtunk Amber Heardöt néhány nappal ezelőtt egy turkálóban kapták lencsevégre. Ezek a fotók és azok a hírek, miszerint a színésznő nem tudja kifizetni a kiszabott kártérítést együttesen elindították azokat a pletykákat, hogy Heard rémes anyagi helyzetbe került. Lehetséges, hogy a könyv bevételeiből próbálja majd fedezni a Deppnek ítélt összeget.