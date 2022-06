A tanév és a vizsgaidőszak végéhez közeledve erősödik a nyári diákmunkák iránti érdeklődés. Az ifjú munkavállalók két kedvező változásnak, a minimálbér-emelésnek és a fiatalok szja-fizetés alóli mentességének köszönhetően – ugyanabban a munkakörben – az idén jóval többet kereshetnek, mint tavaly.

40 százalékos emelkedés

A minimálbér 2021-ben még óránként 963 forint volt, amiből az szja levonása után 819 forint maradt,

míg az idei 1150 forintra emelt összeget a 25 évnél fiatalabbak maradéktalanul kézhez kapják az iskolaszövetkezetekben, ez pedig éves összevetésben 40 százalékos emelkedést jelent – mondta Kott Zoltán, a Meló-Diák Holding vezérigazgatója.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A példa minimálbérre vonatkozik, de – főként vidéken – sokan dolgoznak ennyiért, és nem is csak diákok – hangsúlyozza Kott Zoltán.

A Meló-Diák legújabb felmérése szerint az „átlag diákmunkás” bérigényei nem is sokkal magasabbak:

a megkérdezett fiatalok több mint kétharmada 1300 és 1500 forint közé tette az »elfogadható nettó órabér« mértékét.

Ugyanebből a felmérésből az is kiderült, hogy a diák munkavállalók közül a legtöbben a fizetés alapján választanak a lehetőségek közül. A bérezés mellett a tapasztalatszerzés, a szakmai gyakorlat, a karrierlehetőség, a függetlenedés, a család támogatása és a társaság is fontos szempont a munkavállalás során.

A bruttó órabérek 1300–1800 forint között alakulnak

A Meló-Diáknál, Magyarország legnagyobb diákmunka-hálózatánál az idén is várhatóan több mint 30 ezren találnak pénzkereseti lehetőséget. A diákok körében az irodai, az áruházi és a vendéglátós munkák a legnépszerűbbek, ezekben pedig jellemzően a minimálbér felett lehet keresni. A bruttó órabérek a fizikai és a hagyományos irodai munkakörökben, valamint a vendéglátás területén 1300 és 1500 forint között, a szaktudást is igénylőknél (pl. IT, marketing, HR, pénzügyi) pedig 1800 forint fölött mozognak.

A szórás természetesen az idén is nagy, akad több olyan kereskedelmi, fizikai munka is, amelyért óránként – pótlékkal – több mint 2000 forintot fizetnek. Budapesten lehet a legjobban keresni, ahol – az összes munkatípust figyelembe véve – 1600 forint idén az átlagos diákmunka-órabér, majd a Balaton és Nyugat-Magyarország következik 1500 forint körüli átlagbérezéssel.

A minimálbér-emelés természetesen a jobban megfizetett állásokban is érezteti a hatását, ráadásul egyre több olyan ágazat van, amelyben a munkaadók kénytelenek lépést tartani a két számjegyű inflációval is. Mindez azt eredményezi, hogy a bérek emelkedése más területeken sem marad el jelentősen a minimálbéres pozíciókban bekövetkezett növekedéstől.

A Meló-Diák adatbázisa szerint a bruttó munkabérek átlagosan 10 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, ami az adókedvezményt figyelembe véve közel 30 százalékkal magasabb „kézhez kapott” jövedelmet jelent.

A diákmunka tehát az idén jóval „kifizetődőbb vállalkozás”, mint tavaly volt. A Meló-Diák 2022-ben is több száz nyári munkalehetőséget kínál a diákoknak. Mindenkinek jut munka, de érdemes minél gyorsabban lecsapni a legjobb ajánlatokra – javasolja Kott Zoltán.