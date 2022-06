Az elmúlt három évben Magyarországon évente 1,4-1,8 millió doboz receptre kiváltható csecsemőtápszer fogyott. A 2019-2021-es időszakban a legtöbb tápszert tavaly vásárolták a patikákban – közölte a VG-vel a Hiflylabs Zrt. 2021-ben 1,8 millió doboz tápszert váltottak ki a szülők, összesen 4,7 milliárd forint értékben.

Dobozonként 1800 forint

A tavalyi év rekordnak számít az elmúlt három év távlatában, hiszen 2019-hez képest több mint 909 millió forinttal magasabb költés valósult meg a tápszerpiacon

- mondta a VG-nek Farsang Bence, a Hiflylabs Zrt. adatelemzője.

A legfrissebb adatok szerint áprilisban valamivel több mint 155 ezer doboz tápszert adtak ki receptre, több mint 417 millió forintért, az idei év első négy hónapjában már 1,7 milliárd forintért váltottak ki támogatott csecsemőtápszert a gyógyszertárakban.

Fotó: Shutterstock

A csecsemőtápszereket finanszírozott formában a babák egyéves koráig támogatja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), de az anyukák gyakran nem várják meg a gyermekorvosi vényt, hanem recept nélkül is megveszik a dobozt – tette hozzá a szakember.

Magyarországon 24 féle csecsemőtápszert támogat a társadalombiztosítás

– közölte a VG-vel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). A társadalombiztosító a tápszereket 25, 55, 70 és 90 százalékos mértékben támogatja, illetve egyes esetekben térítésmentesen is biztosítja.

Mint, ahogyan azt lapunk megkeresésére a NEAK írta: a gyermekorvosoknak a csecsemők táplálását biztosító tápszereknél számos egészségügyi probléma esetén van választási lehetőségük. A támogatotti körben megtalálhatóak a koraszülöttek részére alkalmazható tápszerek, továbbá tehéntej, illetve szójafehérje miatti túlérzékenység esetén alkalmazható hétféle tápszer is, valamint reflux, emésztési nehézségek miatt alkalmazható valamivel több mint egy tucat speciális gyógyászati célra szánt tápszer vagy élelmiszer is. Kiemelték: elérhető ezek mellett a laktóz intolerancia esetén alkalmazható laktáz csepp. Súlyos allergia esetén pedig két, speciális gyógyászati célra szánt tápszer is támogatott, melyek aminosav alapúak.

Védőnők szerint egy csecsemő havonta átlagosan nyolc doboz 400 grammos tápszert eszik meg. Így a tavalyi 1,8 millió doboz körülbelül húszezer baba táplálásához elegendő. Magyarországon évente 90 ezer újszülött jön világra, így azt lehet mondani az édesanyák többsége az anyatejes táplálás részesíti előnyben és a babák 20-22 százaléka kap tápszert részben vagy teljesen.

A tengerentúlon tápszerhiány van

Az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi néhány hónapban családok milliói küzdenek gyermekeik táplálásáért az országos tápszerhiány miatt. A Datasembly kereskedelmi kutatócég szerint május első hetében a tápszerek 43 százaléka nem volt elérhető országszerte. Magyarországon ilyennel szerencsére nem kell szembesülnie a szülőknek.