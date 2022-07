Az orosz aranyat is elérték az EU-szankciók

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Oroszország elleni hetedik szankciócsomagot csütörtökön. A csomag a többi között az orosz arany importját tiltja be, beleértve a feldolgozott termékeket is, például az ékszereket, de szigorodnak egyes csúcstechnológiai árukkal kapcsolatban az exportellenőrzések is.

Kiterjesztik azoknak az ellenőrzött termékeknek a listáját, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai vagy védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, ezáltal

megerősítik a kettős felhasználású és fejlett technológiára vonatkozó exportellenőrzést.

Fotó: Alekszandr Manzjuk / AFP

A tanács által közzétett közlemény szerint az újonnan elfogadott csomag céljai között van, hogy szigorítsák a már hatályos gazdasági szankciókat, illetve hatékonyabbá tegyék a végrehajtásukat. A gazdasági szankciók mellett a tanács úgy döntött, hogy további személyeket és szervezeteket vesz fel szankciós listájára, és szigorítja a jelentéstételi kötelezettségeket, hogy megkönnyítse az EU-ban lévő vagyonuk befagyasztását.

Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint

az unió újabb fontos lépést tett annak érdekében, hogy gyengítse Oroszország képességét az Ukrajna ellen indított háborúja finanszírozására.

A csomag ugyanakkor meghosszabbította az élelmiszerekkel és olajtermékekkel kapcsolatos fizetési kivételeit is harmadik országok számára, hogy elkerülhető legyen a globális élelmiszerválság. Az eddig elfogadott szankciók sem tartalmaznak olyan kitételeket, amelyek harmadik országok és Oroszország közötti élelmiszer és mezőgazdasági termékek – ideértve a műtrágyát és a búzát – kereskedelmére vonatkozik.