Az oroszok és az ukránok leülnek tárgyalni a gabonáról

Újabb tárgyalási forduló veszi kezdetét szerdán az oroszok, az ukránok, a törökök és az ENSZ részvételével az ukrán gabonaexport kérdéséről Isztambulban – írja az Interfax hírügynökség az orosz külügyminisztériumra hivatkozva.

Fotó: Metin Aktas / Anadolu Agency via Getty Images

Tekintve, hogy

Ukrajna a világ vezető gabonaexportőrei közé tartozik,

ám ezt a fekete-tengeri kikötőin keresztül bonyolítja le, és azokat Oroszország blokád alá vonta, felrobbantak a globális élelmiszerárak, számos, az ukrán gabonára szoruló ország ellátása is veszélybe került. Az élelmiszerárak száguldása az elmúlt hetekben ugyan némiképp lassult, ám a magas élelmiszerárak már így is számos országban vezettek széles körű lakossági elégedetlenséghez.

A válság megoldására egyelőre nem sikerült megoldást találni, így a krízis akár tovább is súlyosbodhat. A kialakult helyzetért mind a két háborús fél a másik oldalt teszi felelőssé. Júniusban az ukrán gabonakivitel 43 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az élelmiszerárak drágulása a fejlett országokban is komoly problémákat okozó infláció megfékezését is gátolja.